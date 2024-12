Santos quer definir contratação de Luís Castro nesta semana

O Santos trabalha para definir a contratação de Luís Castro nesta semana. Após a saída de Fábio Carille, o clube busca um nome experiente para liderar o elenco que disputará o Brasileirão, a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista, com a temporada iniciando em 15 de janeiro.

Luís Castro, que atualmente está em Dubai, é a principal aposta da diretoria. O treinador, com passagens marcantes por Botafogo, Porto e Shakhtar Donetsk, deixou o Al-Nassr em setembro e analisa propostas de diversos clubes.

Seu empresário, António Teixeira, é quem negocia com a diretoria do Santos, e já tem em mãos a proposta e o projeto alvinegro. Agora, o Santos quer a resposta de Castro o mais rápido possível, mas o técnico quer definir seu futuro só após o fim do Campeonato Brasileiro. Além do Santos, outros clubes demonstraram interesse em acertar com o técnico português.

Presidente do Santos, Marcelo Teixeira, quer acertar com Luís Castro (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Essa demora preocupa a diretoria santista, que busca antecipar a resposta para acelerar os ajustes no elenco e definir reforços para 2025. Caso o acordo com Luís Castro não se concretize, o clube enfrenta um impasse, já que não possui outro nome definido para o cargo. Cuca e Renato Gaúcho são nomes que já estiveram na pauta da diretoria santista, mas não passaram de sondagens.

O planejamento do Santos envolve também a reformulação do time, com diversos contratos de jogadores perto do fim. A expectativa é que o novo técnico seja decisivo nas decisões sobre renovações e novas contratações. Além disso, o elenco terá compromissos de pré-temporada, incluindo uma viagem aos Estados Unidos para um torneio amistoso.

Com a proximidade do início das competições, o Santos corre contra o tempo para garantir que esteja preparado para os desafios de 2025.