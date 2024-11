Nova arena: Santos terá reunião decisiva com WTorre nesta semana

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, afirmou que fará uma reunião na quinta-feira (26) para tentar acertar os últimos detalhes do contrato com a WTorre para a construção da nova arena do Peixe.

Na última sexta-feira (22), o clube anunciou que não iria conseguir finalizar os ajustes contratuais com a construtora neste mês de novembro para viabilizar o início da campanha e divulgação das pré-vendas de viabilidade até o final do ano.

— Na quinta-feira, teremos uma nova reunião, uma reunião decisiva, acreditamos nós, de avanços daquilo que está sendo conversado. Acreditamos que da reunião aqui em São Paulo já saiam situações muito definidas, que é o que o Santos espera. Fizemos alguns planejamentos de datas, esperávamos começar a comercialização das cadeiras e camarotes em dezembro, mas diante da falta de alguns documentos e questões técnicas, tanto administrativas como financeiras, estamos aguardando o envio e a definiçaõ final. Caminha bem muitas outras coisas, o projeto na prefeitura, tudo caminha paralelamente, mas existem outras que são decisivas a ponto de colocar o negócio para vermos se conseguimos fazer a comercialização de tudo — disse o presidente.

A diretoria do Peixe possui um acordo com a WTorre para a construção de um novo estádio no mesmo lugar de sua famosa casa, no litoral paulista.

Tramitação na Prefeitura de Santos

A proposta para a reforma da Vila Belmiro já tramita na Secretaria de Obras de Santos. O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) está em estágio avançado e será publicado após algumas complementações. Com a divulgação, a Comissão de Impacto de Vizinhança terá um prazo de 30 dias para deliberar sobre o projeto, e, se aprovado, a construção da nova Vila Belmiro poderá ser iniciada.