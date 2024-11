Por onde anda Giovanni, ex-meia do Santos?

Giovanni Silva de Oliveira, conhecido apenas como Giovanni, é um dos nomes mais emblemáticos da história do Santos Futebol Clube. Sua passagem pelo clube na década de 1990 marcou época no futebol nacional, com atuações memoráveis que o alçaram ao status de ídolo da torcida santista. Reconhecido por sua habilidade, inteligência tática e visão de jogo, Giovanni também deixou um legado significativo em outros grandes clubes e na Seleção Brasileira. O Lance! te conta por onde anda Giovanni.

O ex-meia iniciou sua carreira no modesto Tuna Luso, no Pará, mas foi no Santos que viveu o auge de sua trajetória, especialmente na campanha do vice-campeonato brasileiro de 1995. Entre os momentos mais marcantes, destaca-se a goleada histórica sobre o Fluminense, por 5 a 2, com direito a uma atuação brilhante que lhe rendeu o apelido de "Messias da Vila". Sua identificação com a camisa alvinegra foi imediata, e ele se tornou uma referência técnica e emocional para a torcida.

Após sua passagem pelo Santos, Giovanni seguiu para a Europa, onde brilhou em clubes como Barcelona e Olympiacos, acumulando títulos e se tornando um dos maiores ídolos do futebol grego. Mais tarde, encerrou sua carreira profissional em 2010, vestindo novamente a camisa do Santos e consolidando seu legado como um dos maiores jogadores de sua geração.

A trajetória de Giovanni no futebol

Giovanni começou sua carreira no futebol paraense, atuando pelo Tuna Luso em 1989. Depois, passou por Remo e Paysandu, também clubes de seu estado natal. Apesar das boas atuações, foi apenas em 1993, ao ser contratado pelo modesto Sãocarlense, que ele começou a atrair os olhares de grandes equipes nacionais. Em 1994, chegou ao Santos, onde rapidamente se destacou com sua habilidade técnica e talento para decidir partidas importantes.

No Santos, Giovanni viveu sua melhor fase no futebol brasileiro. A temporada de 1995 foi especial, com o meia conduzindo o time ao vice-campeonato brasileiro. Sua performance ao lado de jogadores como Jamelli e Macedo encantou o Brasil, e o Santos esteve muito próximo de conquistar o título, caindo na final para o Botafogo. Mesmo sem o troféu, Giovanni se firmou como um dos grandes jogadores daquela época, sendo constantemente lembrado pelos torcedores alvinegros como "o Messias".

Após duas temporadas de destaque no Santos, Giovanni foi contratado pelo Barcelona, onde atuou de 1996 a 1999. Embora tenha enfrentado desafios no futebol espanhol, ele participou de conquistas importantes, incluindo a Supercopa da Espanha. Em 1999, transferiu-se para o Olympiacos, onde encontrou um ambiente mais favorável e se tornou ídolo. Foram seis anos na equipe grega, período em que conquistou sete títulos nacionais e acumulou prêmios individuais, incluindo o de melhor jogador da liga.

Depois de deixar o Olympiacos, Giovanni jogou pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, e pelo Ethnikos, da Grécia, antes de retornar ao Brasil. Por aqui, passou por clubes como Mogi Mirim e Sport Recife, mas foi no Santos que decidiu encerrar sua carreira, em 2010, mantendo uma relação especial com o clube onde alcançou a fama.

Por onde anda Giovanni?

Hoje, Giovanni reside no Brasil e é envolvido em iniciativas sociais, especialmente em seu estado natal, o Pará. Ele utiliza sua experiência no futebol para promover projetos voltados à inclusão social de jovens, incentivando o esporte como ferramenta de educação e transformação. Além disso, Giovanni mantém um vínculo forte com o Santos, participando de eventos comemorativos e sendo frequentemente homenageado pelo clube e pela torcida.

O ex-jogador também participa de campanhas institucionais, palestras e entrevistas esportivas, relembrando momentos marcantes de sua carreira e analisando o cenário atual do futebol brasileiro. Essa conexão com o esporte e com sua história o mantém em evidência, sendo sempre reconhecido pelos torcedores.

Além de sua atuação fora dos gramados, Giovanni é convidado para programas esportivos, onde compartilha histórias de sua trajetória e oferece insights sobre sua experiência como atleta. Ele também é figura presente em encontros com ex-jogadores, reforçando o legado de sua geração.

Clubes em que Giovanni jogou:

1992–1994: Tuna Luso

1993: → Vitória de Guimarães (emp.) (Portugal)

1993: → Remo (emp.)

1994: → Paysandu (emp.)

1994: → Sãocarlense (emp.)

1994: → Santos (emp.)

1995–1996: Santos

1996–1999: Barcelona (Espanha)

1999–2005: Olympiacos (Grécia)

2005–2006: Santos

2006: Al-Hilal (Arábia Saudita)

2007: Ethnikos (Grécia)

2009: Mogi Mirim

2010: Santos