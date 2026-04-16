Santos quer aproveitar Vila Belmiro para embalar na temporada

O Santos contou com uma sequência privilegiada, com quatro partidas em casa envolvendo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Até aqui, acumula a vitória por 1 a 0 diante do Atlético-MG e um empate contra o Deportivo Recoleta. Agora, ainda tem pela frente o duelo contra o Fluminense e o confronto diante do Coritiba.

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Neste ano, a equipe ainda não apresentou regularidade em campo e já trocou de técnico nesta temporada ao substituir Juan Pablo Vojvoda por Cuca, em março. Até aqui, o Peixe acumula 60% de aproveitamento em jogos como mandante, índice bem superior à campanha como visitante, com apenas 18%.

O único jogo eliminatório disputado até o momento foi contra o Grêmio Novorizontino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, quando foi derrotado por 2 a 1 após sofrer um gol nos acréscimos, em Novo Horizonte.

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O Santos, portanto, busca nesta sequência de partidas em casa tentar se reabilitar diante da torcida, especialmente após deixar o gramado sob vaias na última terça-feira (14), no empate contra o Recoleta. A partida também ficou marcada pela reação de Gabriel Barbosa ao ser substituído e pela discussão de Neymar com um torcedor do setor da cativa após o apito final.

O duelo, realizado no aniversário de 114 anos do clube, tinha cenário favorável para terminar em festa diante da fragilidade do adversário, mas terminou frustrando a torcida. O Peixe segue como a única equipe que ainda não pontuou no Grupo D da Sul-Americana.

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O próximo desafio será contra um Fluminense que luta pela liderança do Brasileirão, realidade distante do Alvinegro Praiano. Além disso, o Santos não vence o time carioca desde 2021. No meio da próxima semana, no dia 22 de abril, o time tenta espantar o fantasma recente da eliminação precoce na Copa do Brasil do ano passado para o CRB e buscará escrever uma nova história diante do Coritiba, pela quinta fase da competição.

Enquanto fortalece o elenco e intensifica as cobranças internas, Cuca espera que a equipe ajuste não apenas o sistema ofensivo, que ainda desperdiça muitas oportunidades, mas também recupere a confiança diante da torcida.

Jogos do Santos em casa:

11/04 - Santos 1 x 0 Atlético-MG - 20h - Vila Belmiro - 11ª rodada do Campeonato Brasileiro

19/04 - Santos x Fluminense - 16h - Vila Belmiro - 12ª rodada do Campeonato Brasileiro

22/04 - Santos x Coritiba - 19h30 - Vila Belmiro - jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil

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Vila Belmiro durante partida entre o Santos e o Atlético-MG. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos em 2026:

Santos como mandante:

11 jogos

5V - 5E - 1D

18 gols

8 gols sofridos

60.6% aproveitamento

Santos como visitante:

11 jogos

1V - 3E - 7D

10 gols

19 gols sofridos

18.2% aproveitamento

🍀Aposte na vitória do Santos pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana!

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