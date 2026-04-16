Santos deverá ter novidades para enfrentar Fluminense pelo Brasileirão

O Santos segue, nesta quinta-feira (16), com a preparação para enfrentar o Fluminense neste domingo (19), às 16h (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O Peixe poderá ter Mayke como opção na lateral direita, já que o atleta voltou a treinar com o elenco após acelerar a preparação física nas últimas semanas. Como fez uso de corticoides para tratar o joelho direito, precisou se ausentar de jogos por um período para não correr risco de ser flagrado em exame antidoping. Ele treinou normalmente na última terça-feira (15), no CT Rei Pelé.

O jogador não entra em campo há dois meses, desde o duelo contra o Velo Clube, pelo Campeonato Paulista. Nesta temporada, acumula apenas cinco partidas com a camisa do Peixe. Ele tem contrato válido até o fim do ano que vem.

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Mayke com jogadores do Santos no Morumbis em duelo contra o Juventude. (Foto: Raul Barletta/ Santos FC)

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Por outro lado, Gabriel Menino ainda segue realizando trabalhos internos enquanto se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Lucas Veríssimo, que sofreu com dor nas costas e desgaste físico, não entrou em campo pela Sul-Americana durante a semana e pode retornar diante do Flu.

Suspensos:

Para o jogo diante do Fluminense, o técnico Cuca e o lateral-esquerdo Escobar estão suspensos. O comandante santista recebeu dois cartões amarelos em um intervalo de 20 segundos por reclamar da anulação do gol de Gabriel Barbosa na partida contra o Atlético-MG, no último domingo (11), após a bola ter tocado no cotovelo do atacante antes da finalização, lance posteriormente invalidado com auxílio do VAR.

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Escobar estava pendurado e recebeu cartão amarelo por ter simulado um pênalti contra o Galo. O jogador é o único lateral-esquerdo de ofício do Peixe. Quando esteve ausente contra o Flamengo, foi substituído no improviso pelo zagueiro Zé Ivaldo. O Menino da Vila Vini Lira rompeu o ligamento do joelho e está no Departamento Médico.

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