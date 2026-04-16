menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Santos deverá ter novidades para enfrentar Fluminense pelo Brasileirão

Peixe entra em campo diante do Fluminense, no próximo domingo (19)

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 16/04/2026
11:37
Mayke tem contrato com o Santos até o fim do ano que vem. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
imagem cameraMayke tem contrato com o Santos até o fim do ano que vem. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Santos segue, nesta quinta-feira (16), com a preparação para enfrentar o Fluminense neste domingo (19), às 16h (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

O Peixe poderá ter Mayke como opção na lateral direita, já que o atleta voltou a treinar com o elenco após acelerar a preparação física nas últimas semanas. Como fez uso de corticoides para tratar o joelho direito, precisou se ausentar de jogos por um período para não correr risco de ser flagrado em exame antidoping. Ele treinou normalmente na última terça-feira (15), no CT Rei Pelé.

O jogador não entra em campo há dois meses, desde o duelo contra o Velo Clube, pelo Campeonato Paulista. Nesta temporada, acumula apenas cinco partidas com a camisa do Peixe. Ele tem contrato válido até o fim do ano que vem.

continua após a publicidade
Mayke com jogadores do Santos no Morumbis em duelo contra o Juventude. (Foto: Raul Barletta/ Santos FC)
Mayke com jogadores do Santos no Morumbis em duelo contra o Juventude. (Foto: Raul Barletta/ Santos FC)

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Por outro lado, Gabriel Menino ainda segue realizando trabalhos internos enquanto se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Lucas Veríssimo, que sofreu com dor nas costas e desgaste físico, não entrou em campo pela Sul-Americana durante a semana e pode retornar diante do Flu.

Suspensos:

Para o jogo diante do Fluminense, o técnico Cuca e o lateral-esquerdo Escobar estão suspensos. O comandante santista recebeu dois cartões amarelos em um intervalo de 20 segundos por reclamar da anulação do gol de Gabriel Barbosa na partida contra o Atlético-MG, no último domingo (11), após a bola ter tocado no cotovelo do atacante antes da finalização, lance posteriormente invalidado com auxílio do VAR.

continua após a publicidade

Escobar estava pendurado e recebeu cartão amarelo por ter simulado um pênalti contra o Galo. O jogador é o único lateral-esquerdo de ofício do Peixe. Quando esteve ausente contra o Flamengo, foi substituído no improviso pelo zagueiro Zé Ivaldo. O Menino da Vila Vini Lira rompeu o ligamento do joelho e está no Departamento Médico.

🤑 Aposte em jogos do mundo todo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias