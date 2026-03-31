O Santos realizou na manhã desta terça-feira (31) seu penúltimo treino antes do duelo diante do Remo, que acontece na quinta-feira (2) e marca o retorno do Brasileirão para o Peixe após a Data Fifa. A última pausa no campeonato antes da disputa da Copa do Mundo durou nove dias, período que o clube gerenciou entre treinos e folgas para dar condições do técnico Cuca conhecer melhor os atletas e definir seu formato de jogo.

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Neymar, que não atuou diante do Cruzeiro no último compromisso antes da pausa por conta do controle de carga, seguiu todo o cronograma previsto ao longo da Data Fifa, com a divisão dos treinos no CT Rei Pelé e os trabalho de recuperação física em casa. O camisa 10 estará à disposição para o jogo diante do Remo.

Nesta quinta, Neymar apareceu nas imagens feitas pelo Santos na atividade no CT pela manhã. Além do trabalho de aquecimento no gramado, com troca de passes entre os jogadores, é possível perceber pelas imagens de Gabigol correndo ao redor do gramado. O camisa 9 está em tratamento de um edema no músculo sóleo da perna direita, na panturrilha, e não deve entrar em campo na quinta.

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Além de Gabigol, Mayke também pode ser ausência do duelo contra o time paraense na Vila Belmiro. O lateral direito tem feito terapia regenerativa no joelho e não participou de todos as sessões de treino da semana. O zagueiro Marcelo Contreras e o meia Miguelito são ausências por estarem convocados para a seleção da Bolívia, que disputa as eliminatórias para a Copa do Mundo.

O elenco do Santos retorna às atividades no CT Rei Pelé com reapresentação marcada para às 15h e treino às 16h. Esse será o último antes do confronto de caráter direto contra o Remo. O Santos ocupa a 16ª colocação com sete pontos conquistados, enquanto o Remo é o 19º com seis pontos.

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