Santos

Confira agenda de jogos do Santos antes da pausa para Copa do Mundo

Peixe terá 18 partidas até a pausa das competições para a Copa do Mundo

Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 30/03/2026
15:06
Atualizado há 2 minutos
Elenco do Santos treina no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Elenco do Santos treina no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
O Santos terá 18 partidas até a pausa das competições para a Copa do Mundo. Serão dez jogos pelo Campeonato Brasileiro, seis pela fase de grupos da Copa Sul-Americana e dois pela quinta fase da Copa do Brasil.

A próxima partida será nesta quinta-feira (2), contra o Remo, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos seguem à venda no site do Sócio Rei e também na bilheteria do estádio, das 10h às 18h (de Brasília), no Portão 6, até se esgotarem.

As únicas datas que seguem indefinidas são as dos jogos da quinta fase da Copa do Brasil, contra o Coritiba, com a ida na Vila Belmiro e a volta no Couto Pereira, além da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última antes da pausa para a Copa do Mundo.

Gabriel Brazão acumula 103 partidas com a camisa do Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Gabriel Brazão acumula 103 partidas com a camisa do Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Agenda do Santos:

02.04 (quinta-feira) - Santos x Remo - 19h - Vila Belmiro - Brasileirão (9ª rodada)

05.04 (domingo) - Flamengo x Santos - 17h30 - Maracanã - Brasileirão (10ª rodada)

08.04 (quarta-feira) - Deportivo Cuenca (Equador) - 19h - Alejandro Serrano Aguilar - Sul-Americana (1ª rodada - Grupo D)

11.04 (sábado) - Santos x Atlético-MG - 20h - Vila Belmiro - Brasileirão (11ª rodada)

14.04 (terça-feira) - Santos x Recoleta (Paraguai) - 21h30 - Vila Belmiro - Sul-Americana (2ª rodada - Grupo D)

19 de abril (domingo) - Santos x Fluminense - 16h - Vila Belmiro - Brasileirão (12ª rodada)

22 ou 23 de abril (quarta ou quinta) - Santos x Coritiba - Vila Belmiro - 5ª fase da Copa do Brasil

25.04 (domingo) - Bahia x Santos - 18h30 - Arena Fonte Nova - Brasileirão (13ª rodada)

28.04 (terça-feira) - San Lorenzo (Argentina) x Santos - 19h - Nuevo Gasómetro - Sul-Americana (3ª rodada - Grupo D)

02.05 (sábado) - Palmeiras x Santos - 18h30 - Allianz Parque - Brasileirão (14ª rodada)

05.05 (terça-feira) - Recoleta (Paraguai) x Santos - 21h30 - Defensores Del Chaco - Sul-Americana (4ª rodada - Grupo D)

10.05 (domingo) - Santos x Red Bull Bragantino - 18h30 - Vila Belmiro - Brasileirão (15ª rodada)

13 ou 14 de maio (quarta ou quinta) - Coritiba x Santos - Couto Pereia - 5ª fase da Copa do Brasil

17.05 (domingo) - Santos x Coritiba - 11h -Vila Belmiro - Brasileirão (16ª rodada)

20.05 (quarta-feira) - Santos x San Lorenzo (Argentina) - 19h - Vila Belmiro - Sul-Americana (5ª rodada - Grupo D)

23.05 (sábado) - Grêmio x Santos - 19h - Arena do Grêmio - Brasileirão (17ª rodada)

26.05 (terça-feira) - Santos x Deportivo Cuenca (Equador) - 21h30 - Vila Belmiro - Sul-Americana (6ª rodada - Grupo D)

30 ou 31 de maio (sábado ou domingo) - Santos x Vitória - Vila Belmiro - Brasileirão (18ª rodada)

Pausa para a Copa do Mundo (11 de junho até 19 de julho)

*Detalhes dos jogos indefinidos (dia, local e horário)

