Santos terá baixas para enfrentar Coritiba pelo Campeonato Brasileiro

O Santos encerra, na manhã deste sábado (16), a preparação para encarar o Coritiba, no CT Rei Pelé. O Peixe volta a enfrentar o Coxa, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. O duelo será às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 16ª rodada da competição. Os ingressos para o jogo estão esgotados.

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As duas equipes se enfrentaram na última quarta-feira (13), no Couto Pereira, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil, e o Alvinegro Praiano levou a melhor ao vencer por 2 a 0, com gols de Gabriel Bontempo e Adonis Frías. Os confrontos da próxima fase serão definidos em sorteio no dia 26 de maio.

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O técnico Cuca já sabe que não poderá contar com João Schmidt e Gabriel Menino, que passaram por exames de imagem nesta sexta-feira (15) e tiveram constatadas lesões musculares na região posterior da coxa direita. Ambos já iniciaram tratamento no CEPRAF (Centro de Excelência em Prevenção e Recuperação de Atletas de Futebol) do Santos.

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Schmidt foi substituído no início da partida diante do Coxa por Willian Arão. Já Gabriel Menino entrou no segundo tempo, mas sentiu dores nos minutos finais e, inclusive, foi consolado por Neymar ainda no gramado. O jogador havia acabado de retornar de uma lesão na mesma região, que o afastou dos gramados por mais de um mês.

Por outro lado, Luan Peres, que sofreu uma fratura na mão esquerda, treinou normalmente com uma proteção e deve voltar à lista de relacionados.

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Luan Peres treina com proteção na mão no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Barletta/ Santos FC)

Agenda do Santos:

17.05 (domingo) - Santos x Coritiba - 11h -Vila Belmiro - Brasileirão (16ª rodada)

20.05 (quarta-feira) - Santos x San Lorenzo (Argentina) - 19h - Vila Belmiro - Sul-Americana (5ª rodada - Grupo D)

23.05 (sábado) - Grêmio x Santos - 19h - Arena do Grêmio - Brasileirão (17ª rodada)

26.05 (terça-feira) - Santos x Deportivo Cuenca (Equador) - 21h30 - Vila Belmiro - Sul-Americana (6ª rodada - Grupo D)

30.05 (sábado) - Santos x Vitória - 21h - Vila Belmiro - Brasileirão (18ª rodada)

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