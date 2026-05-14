CBF define data do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil
Evento será realizado no dia 26 de maio, na sede da entidade, no Rio de Janeiro
- Matéria
- Mais Notícias
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a data do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. O evento será realizado no dia 26 de maio, às 11h (de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela CBF TV, no YouTube.
Relacionadas
- Fora de Campo
Ex-jogador é sincero sobre renovação de Ancelotti: ‘Só depois da Copa’
Fora de Campo14/05/2026
- Copa do Mundo
Guia completo do Lance! saiba tudo sobre o Equador na Copa do Mundo
Copa do Mundo14/05/2026
- Copa do Mundo
Enquete Lance!: Quem deve ser o lateral-direito titular do Brasil na Copa? Clique e vote
Copa do Mundo14/05/2026
Até o momento, dez clubes já garantiram vaga na próxima fase da competição: Vasco da Gama, Remo, Mirassol, Fluminense, Palmeiras, Internacional, Santos, Juventude, Atlético-MG e Cruzeiro.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
As seis vagas restantes serão definidas nesta quinta-feira (14), com os seguintes confrontos:
- Chapecoense x Botafogo — Arena Condá, às 18h
- Atlético-GO x Athletico-PR — Antônio Accioly, às 19h
- Confiança x Grêmio — Arena Batistão, às 19h
- Corinthians x Barra — Neo Química Arena, às 19h30
- CRB x Fortaleza — Rei Pelé, às 20h
- Vitória x Flamengo — Barradão, às 21h30.
(Horários de Brasília)
➡️ Já é Copa do Mundo: use o simulador do Lance! e descubra o campeão
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias