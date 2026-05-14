CBF define data do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil

Evento será realizado no dia 26 de maio, na sede da entidade, no Rio de Janeiro

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/05/2026
19:07
Troféu da Copa do Brasil (Foto: Daniel Ramalho/Betano)
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a data do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. O evento será realizado no dia 26 de maio, às 11h (de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela CBF TV, no YouTube.

Até o momento, dez clubes já garantiram vaga na próxima fase da competição: Vasco da Gama, Remo, Mirassol, Fluminense, Palmeiras, Internacional, Santos, Juventude, Atlético-MG e Cruzeiro.

As seis vagas restantes serão definidas nesta quinta-feira (14), com os seguintes confrontos:

  1. Chapecoense x Botafogo — Arena Condá, às 18h
  2. Atlético-GO x Athletico-PR — Antônio Accioly, às 19h
  3. Confiança x Grêmio — Arena Batistão, às 19h
  4. Corinthians x Barra — Neo Química Arena, às 19h30
  5. CRB x Fortaleza — Rei Pelé, às 20h
  6. Vitória x Flamengo — Barradão, às 21h30.

(Horários de Brasília)

