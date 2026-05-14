Cuca e Lucas Veríssimo opinam sobre atrasos de salários no Santos

Após a classificação do Santos para as quartas de final da Copa do Brasil, o técnico Cuca e o zagueiro Lucas Veríssimo foram questionados sobre o atraso no pagamento de salários. O jogador sabe que essa é uma situação delicada, mas garante que o elenco não foi afetado pela situação.

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➡️ Santos fatura quantia milionária na Copa do Brasil e ameniza crise financeira

— Isso não interfere e não atrapalha no dia a dia. Pedimos para normalizar, porque é uma situação que não é boa, principalmente para quem vê de fora — disse Lucas Veríssimo, após a vitória sobre o Coritiba, por 2 a 0, no Couto Pereira.

Essa foi a primeira vez no ano em que o Peixe atrasou o pagamento de salários, quitados horas antes de o time garantir a vaga na Copa do Brasil. Antes disso, as pendências eram relacionadas aos direitos de imagem. No início de abril, alguns jogadores do elenco se reuniram com membros da diretoria alvinegra em Cuenca, no Equador, antes de uma partida pela Sul-Americana, para cobrar explicações sobre esses débitos.

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— Acontece, sim, estamos acostumados, mas não deveria. Tentamos manter entre nós, conversamos bastante com a diretoria para acertar isso — acrescentou o jogador.

O técnico Cuca também falou sobre o assunto durante entrevista coletiva em Curitiba, mas preferiu se resguardar e não entrar muito nessa questão delicada. Para o treinador, o "futebol é muito caro".

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— Não é uma coisa só nossa, diversos clubes passando por isso, futebol é muito caro. O ideal era pagamento em dia, todo cidadão que trabalha tem que receber em dia. Temos que entender a situação que foge. Falo para eles: melhor ter a ver do que estar devendo. Daqui a pouco saem os dois juntos, para poder fazer uma compra — afirmou Cuca.

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Santos fatura quantia alta na Copa do Brasil

O Santos ganhou um leve respiro com a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Isso porque, ao vencer o Coritiba o time conseguiu arrecadar mais R$ 3 milhões em premiação, o que ameniza um pouco a crise financeira e já foca em busca de novos resultados positivos na competição que paga bem.

O valor é acrescentado aos outros R$ 2 milhões que o Peixe já havia garantido em razão da participação na quinta fase do torneio nacional. Com isso, apenas na Copa do Brasil, o lucro, até aqui, é de R$ 5 milhões, podendo aumentar à medida que o time avançar de fase. Uma classificação para as quartas de final, por exemplo, pode render mais R$ 4 milhões aos cofres santistas.

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