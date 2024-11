Sormani crava futuro de Carille e diz: ‘Não é título para o Santos comemorar’

Sormani falou sobre o futuro de Carille após título do Santos na Série B (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/11/2024 - 21:00 • Santos (SP)

O Santos foi campeão da Série B neste sábado (16). O Peixe garantiu o título sem sequer entrar em campo, graças ao empate do Novorizontino com o Paysandu. Em canal no Youtube, o jornalista Fábio Sormani afirmou que a conquista não deve ser comemorada e ainda falou sobre o futuro do técnico Fábio Carille.

- Jogar a Série B não é para o Santos. Dada a sua grandeza, o Santos não pode jogar a Série B de campeonato nenhum. Vale comemorar? Eu acho que não. Ser campeão é importante, tem que ser campeão de todos os campeonatos que disputa, mas esse não é um título para se comemorar - começou Sormani.

- Obrigado, Carille e comissão técnica, a gente agradece porque vocês cumpriram a missão. O Santos voltou para a Série A, mas com vocês não dá. Se vocês continuarem, vai voltar para a B. O Carille é técnico de Série B. O (Pedro) Caixinha está praticamente certo com o Santos - completou o jornalista.

Como o Mirassol, atual vice-líder com 64 pontos e com apenas mais uma partida no calendário, empatou com o Operário, em 1 a 1, na sexta-feira (15), o Santos, que tem 68 pontos, não pode ser mais alcançado. O Novorizontino foi a 64 pontos e manteve a terceira posição.