Campeão da Série B, Santos encerra jejum de oito anos sem título

Escrito por Thiago Braga • Publicada em 16/11/2024 - 19:32 • São Paulo (SP)

Campeão da Série B, o Santos colocou fim a um jejum de oito anos sem títulos. Neste sábado, 16, o Peixe garantiu o título da Série B do Campeonato Brasileiro após o Novorizontino empatar por 1 a 1 com o Paysandu, resultado que confirmou a conquista do Alvinegro Praiano.

Embora o título da Série B não seja o ideal para um gigante como o Santos, ele marca o fim de um período de seca e renova as esperanças da torcida para os próximos anos.

O último título do Santos havia sido em 2016, quando conquistou o Campeonato Paulista sob o comando do técnico Dorival Júnior. Desde então, o Peixe bateu na trave em competições importantes, como a final da Libertadores de 2020 e o Paulista de 2024.

Santos bateu na trave duas vezes para ser campeão

Na Libertadores de 2020, o Santos enfrentou o Palmeiras em um duelo equilibrado, mas viu o título escapar com um gol de Breno Lopes nos últimos minutos. Já no Paulistão de 2024, novamente contra o Palmeiras, o Peixe venceu o primeiro jogo da final por 1 a 0 na Vila Belmiro, mas sofreu a virada no jogo de volta, perdendo por 2 a 0.

A campanha do Santos na Série B foi marcada por altos e baixos. O Peixe iniciou a competição de forma avassaladora, vencendo cinco dos seis primeiros jogos, mas enfrentou momentos de oscilação, incluindo uma sequência de quatro derrotas consecutivas entre maio e junho.

O Santos reagiu, emplacando uma sequência de dez jogos invictos que o recolocou na liderança. Na reta final, o time demonstrou força em confrontos decisivos e garantiu o acesso com antecedência.

O título veio antes mesmo de o Santos entrar em campo contra o CRB neste domingo, 17. O empate do Novorizontino com o Paysandu assegurou o troféu ao Alvinegro.

O Santos chega ao seu 10º título nacional. São oito Brasileiros (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) e uma Copa do Brasil, conquistada em 2010.

Agora, o Santos mira a Série A de 2025, com o objetivo de voltar a ser protagonista no futebol brasileiro. Para isso, quem sabe, um time repleto de estrelas, encabeçado por Neymar e Gabigol.