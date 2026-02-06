Thaciano treina normalmente e deve ser novidade em jogo decisivo do Santos pelo Paulistão

O Santos realizou mais um dia de treinamentos focado na preparação para o duelo contra o Noroeste, marcado para o próximo domingo (8), às 16h (de Brasília), em Bauru, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista.

O meia-atacante Thaciano treinou normalmente com o elenco nesta sexta-feira (6), após se recuperar de um edema no músculo posterior da coxa direita.

Thaciano comemora gol diante do Novorizontino. (Foto: Guilherme Dionizio/Código19/Gazeta Press)

Por outro lado, o técnico Juan Pablo Vojvoda não terá o zagueiro Adonis Frías à disposição. O jogador havia perdido apenas uma partida na temporada, na estreia do Brasileirão, e vinha formando dupla de zaga com Zé Ivaldo ou Luan Peres. O defensor sentiu uma lesão muscular na panturrilha direita e já iniciou tratamento no clube.

Adonis Frías pelo Santos:

20 jogos (19 titular)

90% acerto no passe

64% acerto no passe longo

1.0 desarme por jogo

1.4 interceptações por jogo

3.4 cortes por jogo

2.8 bolas recuperadas por jogo

64% eficiência nos duelos aéreos

1.3 faltas por jogo

Nota Sofascore 6.94

O que vem pela frente:

O Santos precisa vencer o Noroeste e torcer para que o Velo Clube, penúltimo colocado da competição, não derrote o Red Bull Bragantino neste domingo (8), às 18h30 (de Brasília). Em caso de tropeço do Peixe, a equipe não apenas permaneceria fora da zona de classificação para a próxima fase do estadual, como também entraria no Z4.

O elenco santista encerra a preparação para a partida neste sábado (7), às 10h (de Brasília), no CT Rei Pelé, e depois segue viagem para o interior de São Paulo.

A expectativa é de que Neymar seja relacionado para o jogo e faça sua estreia na temporada. A última partida do camisa 10 foi no dia 7 de dezembro, no encerramento do Brasileirão do ano passado.

