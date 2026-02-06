Thaciano treina normalmente e deve ser novidade em jogo decisivo do Santos pelo Paulistão
Thaciano tem 39 jogos com a camisa do Santos; Adonis segue de fora
- Matéria
- Mais Notícias
O Santos realizou mais um dia de treinamentos focado na preparação para o duelo contra o Noroeste, marcado para o próximo domingo (8), às 16h (de Brasília), em Bauru, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista.
Sem vencer há sete jogos, Santos vê pressão interna crescer em meio à crise nos bastidores
Santos
Santos busca a contratação de atacante do Fortaleza
Futebol Nacional
Santos precisa acabar com sequência ruim para ter tranquilidade na temporada
Santos
O meia-atacante Thaciano treinou normalmente com o elenco nesta sexta-feira (6), após se recuperar de um edema no músculo posterior da coxa direita.
Por outro lado, o técnico Juan Pablo Vojvoda não terá o zagueiro Adonis Frías à disposição. O jogador havia perdido apenas uma partida na temporada, na estreia do Brasileirão, e vinha formando dupla de zaga com Zé Ivaldo ou Luan Peres. O defensor sentiu uma lesão muscular na panturrilha direita e já iniciou tratamento no clube.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Adonis Frías pelo Santos:
20 jogos (19 titular)
90% acerto no passe
64% acerto no passe longo
1.0 desarme por jogo
1.4 interceptações por jogo
3.4 cortes por jogo
2.8 bolas recuperadas por jogo
64% eficiência nos duelos aéreos
1.3 faltas por jogo
Nota Sofascore 6.94
O que vem pela frente:
O Santos precisa vencer o Noroeste e torcer para que o Velo Clube, penúltimo colocado da competição, não derrote o Red Bull Bragantino neste domingo (8), às 18h30 (de Brasília). Em caso de tropeço do Peixe, a equipe não apenas permaneceria fora da zona de classificação para a próxima fase do estadual, como também entraria no Z4.
O elenco santista encerra a preparação para a partida neste sábado (7), às 10h (de Brasília), no CT Rei Pelé, e depois segue viagem para o interior de São Paulo.
A expectativa é de que Neymar seja relacionado para o jogo e faça sua estreia na temporada. A última partida do camisa 10 foi no dia 7 de dezembro, no encerramento do Brasileirão do ano passado.
🤑 Aposte na vitória do Santos no Campeonato Paulista! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias