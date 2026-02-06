Corinthians e Santos entram na zona: Simule o Brasileirão 2026!

É muito cedo para temer o rebaixamento, mas é difícil manter torcidas como a do Corinthians e a do Santos longe do simulador, quando o coração apaixonado se depara com o clube na zona vermelha da tabela. O Campeonato Brasileiro mal começou, mas a tabela já está dando motivo para alguns clubes ligarem o alerta. 🎲 Simule os próximos jogos e resultados do Brasileirão Série A

Com apenas duas rodadas disputadas, Corinthians e Santos aparecem na zona de rebaixamento, com zero e um ponto, respectivamente, situação que naturalmente mexe com o coração de duas das maiores torcidas do país.

Corinthians tem sequência mais dura que o Santos

Pelo lado do Corinthians, a sequência não promete alívio. Antes mesmo de pensar em recuperação no nacional, o time encara o Palmeiras pelo estadual, rival que chega embalado após uma goleada sobre o Vitória. Na sequência, já pelo Brasileirão, o desafio será contra o Bragantino, que começou a competição de forma impecável, com duas vitórias em dois jogos e invicto até aqui.

O Santos também terá compromissos complicados nas próximas rodadas. A equipe enfrenta o Athletico Paranaense e, depois, o Vasco, ambos pelo Campeonato Brasileiro, intercalando a agenda com partidas decisivas para a classificação no Paulistão. Em meio a esse cenário de pressão e incerteza, o torcedor já faz contas, projeções e simulações, tentando prever se o time reagirá ou seguirá ameaçado nas primeiras rodadas do campeonato.

Dorival Júnior pede reforços para temporada

Ciente do peso do Campeonato Brasileiro no calendário e da exigência de regularidade ao longo da temporada, Dorival Júnior afirmou que o Corinthians precisa evoluir na composição do elenco para evitar riscos na principal competição nacional.

O técnico pede reforços para suportar a sequência de competições previstas para 2026, que inclui Campeonato Brasileiro, Paulistão, Libertadores e Copa do Brasil.

Até o momento, o Corinthians anunciou as contratações de Gabriel Paulista, que chegou livre no mercado, assim como Pedro Milans, também sem custos. Kaio César foi contratado por empréstimo junto ao Al-Hilal, todos dentro do modelo de negociação estabelecido pelo clube.

