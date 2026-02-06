Sem vencer há sete jogos, Santos vê pressão interna crescer em meio à crise nos bastidores
Time venceu apenas na estreia do Campeonato Paulista
O Santos não vence há sete partidas, e o único triunfo na temporada foi na estreia do Campeonato Paulista, quando superou o Novorizontino por 2 a 1, em casa, em duelo marcado pela reestreia de Gabriel Barbosa.
Até o momento, o clube anunciou apenas três reforços para a temporada: além de Gabigol, Gabriel Menino e Rony foram apresentados. Por outro lado, jogadores que não conseguiram render deixaram o elenco recentemente, casos de Alexis Duarte, Billal Brahimi e Caballero.
Internamente, a diretoria ainda cogita a continuidade do trabalho de Juan Pablo Vojvoda, que chegou ao clube em agosto do ano passado e, até aqui, soma apenas sete vitórias em 26 partidas, além de 12 empates e sete derrotas. Sob o comando do argentino, o time registra 42% de aproveitamento, com 32 gols marcados e 30 sofridos, de acordo com dados do SofaScore.
No clássico da última quarta-feira (4), na Vila Belmiro, contra o São Paulo, o clima foi pesado e hostil. A torcida não promoveu uma grande festa para recepcionar o ônibus, não ovacionou os jogadores antes da partida e permaneceu em silêncio durante o primeiro tempo como forma de protesto.
Com o apito final e o empate por 1 a 1 decretado, novos protestos foram direcionados ao presidente Marcelo Teixeira e ao diretor executivo Alexandre Mattos. Também foram estendidas faixas em protesto contra a Polícia Militar pela morte de um torcedor símbolo, ocorrida no dia 25 de janeiro, quando ele foi atropelado por um caminhão blindado da Tropa de Choque da PM no estacionamento da Neo Química Arena, estádio do Corinthians, em São Paulo.
O momento ruim dentro de campo acaba expondo um ambiente de instabilidade em uma administração que ainda tenta se encontrar em meio ao discurso de "reconstrução". As principais lideranças do elenco passaram a se manifestar conforme foram questionadas pela imprensa em entrevistas coletivas e na zona mista.
A principal voz dos últimos dias tem sido Gabriel Barbosa, que, em mais de uma ocasião, ressaltou a necessidade de paciência e de compreensão da realidade do clube para que a situação seja revertida. Em um discurso de união e de que todos estão no mesmo barco, Vojvoda reuniu, na última terça-feira (3), funcionários, jogadores e comissão técnica no CT Rei Pelé, na tentativa de "fechar o grupo" em busca de uma reação.
Gabriel Barbosa confirmou o bate-papo e afirmou que a situação é normal, já vivenciada por ele em outros clubes. O camisa 9 também destacou que Neymar, que deve estrear na temporada na próxima partida, não pode carregar o peso de salvador da pátria. O camisa 10 deve retornar neste domingo (8), contra o Noroeste, às 16h (de Brasília), em Bauru.
Jogos de Vojvoda pelo Santos:
2025
BRASILEIRO - 22ª Rodada - 31.08 - Santos 0 x 0 Fluminense - Vila Belmiro
BRASILEIRO - 23ª Rodada - 14.09 - Atlético-MG x Santos - Arena MRV
BRASILEIRO - 24ª Rodada - 21.09 - Santos 1 x 0 São Paulo - Vila Belmiro
BRASILEIRO - 25ª Rodada - 28.09 - Santos 2 x 2 Red Bull Bragantino - Cícero de Sousa Marques
BRASILEIRO - 26ª Rodada - 01.10 - Santos 1 x 1 Grêmio - Vila Belmiro
BRASILEIRO - 27ª Rodada - 05.10 - Ceará 3 x 0 Santos - Arena Castelão
BRASILEIRO - 28ª Rodada - 15.10 - Santos 3 x 1 Corinthians - Vila Belmiro
BRASILEIRO - 29ª Rodada - 20.10 - Santos 0 x 1 Vitória - Vila Belmiro
BRASILEIRO - 30ª Rodada - 26.10 - Botafogo 2 x 2 Santos - Nilton Santos
BRASILEIRO - 31ª Rodada - 01.11 - Santos 1 x 1 Fortaleza - Vila Belmiro
BRASILEIRO - 32ª Rodada - 06.11 - Palmeiras 2 x 0 Santos - Allianz Parque
BRASILEIRO - 33ª Rodada - 09.11 - Flamengo 3 x 2 Santos - Maracanã
BRASILEIRO - 34ª Rodada - 19.11 - Mirassol 1 x 1 Santos - Maião
BRASILEIRO - 35ª Rodada - 24.11 - Internacional 1 x 1 Santos - Beira-Rio
BRASILEIRO - 36ª Rodada - 28.11 - Santos 3 x 0 Sport - Vila Belmiro
BRASILEIRO - 37ª Rodada - 03.12 - Juventude 0 x 3 Santos - Alfredo Jaconi
BRASILEIRO - 38ª Rodada - 07.12 - Santos 3 x 0 Cruzeiro - Vila Belmiro
2026
PAULISTA - 1ª Rodada - 10.01 - Santos 2 x 1 Noroeste - Vila Belmiro
PAULISTA - 2ª Rodada - 14.01 - Palmeiras 1 x 0 Santos - Arena Barueri
PAULISTA - 3ª Rodada - 18.01 - Guarani 1 x 1 Santos - Brinco de Ouro
PAULISTA - 4ª Rodada - 22.01 - Santos 1 x 1 Corinthians - Vila Belmiro
PAULISTA - 5ª Rodada - 25.01 - Santos 0 x 0 Red Bull Bragantino - Neo Química Arena
PAULISTA - 6ª Rodada - 31.01 - São Paulo 2 x 0 Santos - Morumbis
BRASILEIRO - 1ª Rodada - 28.01 - Chapecoense 4 x 2 Santos - Arena Condá
BRASILEIRO - 2ª Rodada - 04.02 - Santos 1 x 1 São Paulo - Vila Belmiro
RETROSPECTO: 26J - 7V - 12E - 7D
