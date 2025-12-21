Ex-Santos, atacante de 58 anos inicia 41ª temporada no futebol
Japonês Kazuyoshi Miura será emprestado a time da 3ª divisão do Japão
O atacante japonês Kazuyoshi Miura se prepara para disputar mais uma temporada no futebol. Ao todo, a sua 41ª temporada. Aos 58 anos, o ex-Santos deve reforçar o Fukushima United, da 3ª divisão do Japão, por empréstimo após atuar pelo Atlético Suzuka, da 4ª divisão, no último ano.
A informação foi divulgada pelos veículos locais neste domingo (21). O anúncio oficial, no entanto, ainda não foi feito. A tendência é que a confirmação ocorra no dia 11 de janeiro, às 11h11, fazendo referência ao número da camisa de Miura.
Caso feche com o Fukushima United para a temporada, o veterano chegará aos 59 anos em campo. Isto porque ele faz aniversário em 26 de fevereiro. Pelo Atlético Suzuka, disputou sete partidas, porém viu o clube ser rebaixado ao terminar na vice-lanterna e perder o playoff do descenso.
Carreira de Miura, ex-Santos e destaque
Nascido em Shizuoka, no Japão, Kazuyoshi Miura é o jogador mais velho em atividade e mais velho também a atuar no futebol. Sua carreira começou em 1982, quando o futebol ainda dava seus primeiros passos no Japão.
Ele deixou o país natal e desembarcou sozinho no Brasil aos 15 anos, movido pelo sonho de se tornar jogador profissional, e iniciou sua trajetória nas categorias de base de futsal do Juventus da Mooca e, aos 18 anos, foi promovido ao time principal.
Em 1986, chamou a atenção da imprensa ao ser contratado pelo Santos, onde fez sua estreia profissional justamente contra o Juventus, pelo Campeonato Paulista. No mesmo ano, tornou-se o primeiro japonês a atuar pelo clube e ainda passou por empréstimos ao Palmeiras, durante uma turnê no Japão, e ao Matsubara.
No ano seguinte, Miura seguiu ganhando destaque ao se tornar o primeiro jogador asiático a defender um clube do Nordeste, o CRB, além de passagens por XV de Jaú e Coritiba. Pelo XV, entrou para a história ao marcar, em 1988, o primeiro gol de um japonês no futebol brasileiro, em partida contra o Corinthians. Já no Coritiba, integrou o elenco campeão paranaense de 1989.
Em 1990, retornou ao Santos, onde ganhou o apelido de "Exterminador Verde" após boa atuação diante do Palmeiras, antes de encerrar sua passagem pelo Brasil e voltar ao Japão para defender o Yomiuri, atual Tokyo Verdy.
A partir daí, Kazu construiu uma carreira longeva e marcada por recordes, atuando por clubes como Genoa, Dínamo de Zagreb, Kyoto Purple Sanga, Vissel Kobe e, principalmente, Yokohama FC, onde permaneceu por 16 anos. Tornou-se o jogador mais velho a marcar gols e a atuar profissionalmente em partidas oficiais, quebrando marcas históricas no futebol mundial.
Aos 50 anos, estabeleceu novo recorde de longevidade, e seguiu em atividade nas temporadas seguintes. Em 2023, aos 56 anos, ampliou ainda mais sua trajetória ao assinar com a Oliveirense, da segunda divisão portuguesa, tornando-se também o atleta mais velho a atuar profissionalmente em Portugal.
