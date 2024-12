Santos negocia futuro de Soteldo e avalia mercado para 2025

O planejamento do Santos para a temporada de 2025 segue em ritmo de espera, já que o clube precisa anunciar primeiro o técnico que comandará a equipe na próxima temporada. Entre os nomes que movimentam os bastidores estão Yeferson Soteldo, Tiquinho Soares, Gabriel Barbosa, o Gabigol, e Dudu.

continua após a publicidade

— O técnico tem interesse, quer a integração do Soteldo. A direção tem certas restrições com referência, não à parte técnica, mas que já manifestamos para a comissão técnica no intuito de que ele entenda o novo momento. O que ficou no passado aconteceu. O Grêmio já pediu parcelamento, pediu inclusão de outros jogadores. O Santos não aceita. Aceita o que está em contrato pelos 50%, até porque quando emprestamos só possuíamos 50%. Agora o Santos possui 100% — explicou Marcelo Teixeira, presidente do Conselho Deliberativo do clube, durante entrevista ao programa “Esporte por Esporte”, da “Santa Cecília TV”.

➡️ CBF indica cidade brasileira para concorrer à sede da final da Libertadores



Teixeira garante que já tem um técnico contratado para o próximo ano, mas que ainda não pode anunciar por questões contratuais, uma vez que o treinador continua empregado.

continua após a publicidade

O atacante venezuelano tem contrato de empréstimo com o Grêmio até dezembro, com uma cláusula de compra fixada em U$ 5 milhões (aproximadamente R$ 30 milhões). Apesar do desejo do técnico do Santos em reintegrá-lo, a diretoria é cautelosa.

Soteldo volta de empréstimo ao Grêmio e tem futuro incerto (Fotos: Raul Baretta/ Santos FC)

Além de Soteldo, a diretoria santista está atenta ao mercado em busca de jogadores de alto impacto que possam fortalecer o elenco. Durante a entrevista, Teixeira mencionou os desafios financeiros de contratar atletas como Gabigol e Dudu, mas ressaltou que o clube busca soluções criativas para fechar grandes negociações sem comprometer o orçamento.

continua após a publicidade

— Quando você pensa num atleta individualmente, como Gabriel ou Dudu, é um atrevimento tentar realizar sem onerar os cofres do clube. O Santos vai ao mercado com o objetivo de manter uma filosofia de trabalho vencedora, mas só concretizará uma contratação assim se houver respaldo financeiro. É necessário um patrocinador para auxiliar, e isso ficou claro ao estafe dos jogadores e dos clubes. Se não fosse assim, já teria sido concretizado o fato. Ainda estamos amadurecendo a possibilidade de algo acontecer — afirmou.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Outro nome que chama a atenção da diretoria é Tiquinho Soares, do Botafogo. As negociações envolvem ajustes financeiros e possíveis compensações com clubes que têm pendências com o Santos.

— Um jogador como esse poderia fazer parte do Santos, desde que haja entendimentos entre o clube e o estafe do jogador. As questões profissionais já estão bem encaminhadas, mas precisamos avançar na negociação com o clube atual — destacou Teixeira.

Com 2024 se aproximando, o Santos mantém o foco em montar um elenco competitivo, equilibrando reforços de qualidade e responsabilidade financeira, para voltar a disputar títulos e se consolidar como protagonista nas principais competições.