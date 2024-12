Santos não definiu a situação de 26 jogadores para 2025

Com a proximidade do fim do ano, o Santos precisa definir a situação de boa parte do elenco para 2025. O clube já renovou os contratos do goleiro Gabriel Brazão e do lateral-esquerdo Souza, mas ainda precisa resolver a situação de 26 jogadores, entre retornos de empréstimo e atletas com vínculos prestes a encerrar.

continua após a publicidade

➡️ Santos aprova orçamento com aumento de receita e déficit em 2025

No momento, o Peixe também enfrenta dificuldades para encontrar o sucessor de Fábio Carille. Após desistir de Luis Castro, a diretoria santista colocou Gustavo Quinteros, do Vélez Sarsfield, como prioridade. No entanto, o clube argentino está confiante em renovar com o treinador, que ainda avalia a continuidade no Vélez, dependendo de garantias financeiras e de um projeto competitivo. Caso Quinteros recuse a proposta santista, o Santos terá de buscar alternativas rapidamente, já que a pré-temporada começa no início de janeiro.

Soteldo retorna ao Santos após empréstimo ao Grênio (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Enquanto isso, o Santos terá o retorno de 16 jogadores emprestados, incluindo nomes como Soteldo, Morelos, Vinícius Zanocelo, Lucas Barbosa, João Lucas, Rodrigo Fernández, Lucas Braga, Messias, Lucas Lima e Vladimir. Todos aguardam uma definição sobre seu futuro. Soteldo, que teve bom desempenho no Grêmio em 2024, pode ser aproveitado pelo novo técnico, mas também está disponível para uma negociação definitiva. Seu contrato de empréstimo com o clube gaúcho prevê uma opção de compra por US$ 5 milhões (cerca de R$ 30,3 milhões), e o Grêmio já demonstrou interesse em mantê-lo.

continua após a publicidade

O goleiro Vladimir, o meia Lucas Lima e o atacante Morelos, dificilmente permanecerão na Vila. Rodrigo Fernández, que retorna de empréstimo ao Newell’s Old Boys, da Argentina, também busca uma solução.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Entre os atletas com contratos próximos do fim, Luiz Henrique, Bruno Marques e Robson Reis não devem renovar, enquanto Luiz Felipe, Victor Michell e Jhonnathan, que retornam de empréstimo, não estão nos planos para 2025. Outros jogadores do elenco que disputou a Série B, como Gil, Otero e Aderlan, têm mais chances de renovação, enquanto Pedrinho, Laquintana, Willian Bigode, Alison, Giuliano e Renan dificilmente continuarão. Serginho, após o fim de seu empréstimo ao Maringá, ainda terá seu caso analisado.

continua após a publicidade

Com a reapresentação marcada para 3 de janeiro, no CT Rei Pelé, e a participação na Orlando Cup, de 11 a 19 de janeiro, o Santos precisa agir rapidamente para definir o técnico e o elenco. A estreia no Campeonato Paulista, prevista para 15 de janeiro, marcará o início de uma temporada que promete ser decisiva para o futuro do clube.