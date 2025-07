Santos lucra com venda de Jair; saiba o valor pago pelo Nottingham Forest

Com a venda do zagueiro Jair Cunha pelo Botafogo ao Nottingham Forest, da Inglaterra, o Santos será contemplado como dono de 10% dos direitos econômicos e clube formador. Ou seja, com mais 3% do valor total da venda.

O jogador foi vendido pelo mesmo valor que o Glorioso pagou ao Peixe: R$ 76,4 milhões (cotação atual). No total, o Alvinegro Praiano vai receber cerca de R$ 9,9 milhões.

Natural de Orlândia, no interior de São Paulo, Jair chegou ao Peixe em 2016 para atuar no Sub-11 e desde então virou uma das principais peças da base.

Jair assinou por cinco temporadas com o time da Premier League. Foram 22 jogos disputados com a camisa do Fogão e um gol marcado, este na importante vitória sobre o Seattle Sounders no Mundial de Clubes da Fifa.

Santos vai lucrar quase R$ 10 milhões com a venda de Jair do Botafogo ao clube inglês. (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Com a saída, Jair se junta ao atacante Igor Jesus, outro ex-Botafogo contratado recentemente pelo Nottingham Forest.

O clube é comandado fora de campo pelo magnata grego Evangelos Marinakis, também proprietário do Olympiacos, da Grécia, e do Rio Ave, de Portugal. Ele tem uma boa relação com John Textor, que é o dono do Botafogo.

O Nottingham Forest vive um bom momento. A equipe encerrou a última edição da Premier League na sexta colocação, brigando até a penúltima rodada por uma vaga em competições internacionais. Com o desempenho em ascensão, o clube inglês segue investindo em jovens talentos.

Jair encontrará em seu novo time uma pequena colônia de brasileiros. Além de Igor Jesus, também atuam no Forest os meio-campistas Danilo e Murilo, ex-Palmeiras, e o atacante Morato, revelado pelo São Paulo.

Destaque do Glorioso:

O zagueiro chegou ao Botafogo cercado de expectativas e rapidamente conquistou a vaga pelo lado direito da defesa, após a lesão do angolano Bastos. Com Alexander Barboza sendo principal companheiro, teve atuações seguras e deixou o lugar de aposta para ocupar o de realidade.

Jovem, mas pronto para o combate. Jair vinha de um nível de exigência bem inferior ao que compete o Botafogo na temporada, tenho jogado 20 partidas pela Série B do ano anterior, mas fez valer o investimento de 12 milhões de euros (R$ 78 milhões na cotação da época).