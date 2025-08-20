Sem Neymar, Rollheiser pode ganhar nova chance entre os titulares do Santos

Em meio à crise instalada no CT Rei Pelé, o Santos se prepara para o confronto contra o Bahia, marcado para o próximo domingo (31), às 16h, fora de casa. Para o duelo, a equipe não contará com Neymar, o que aumenta a possibilidade de Benjamín Rollheiser retornar ao time.

Rollheiser começou no banco de reservas na goleada sofrida diante do Vasco da Gama. Com a ausência de Neymar, o meia-atacante pode ocupar a função mais pedida pelos torcedores a Cleber Xavier: a de armador da equipe.

Em 22 partidas, sendo 18 como titular, Rollheiser marcou um gol e deu uma assistência, contribuindo diretamente para ações ofensivas a cada 736 minutos em média. Ao longo do período, contabilizou 38 passes decisivos e criou quatro grandes chances, com uma média de 1,2 finalizações e 1,4 dribles certos por jogo. No aspecto físico, venceu 46% duelos e sofreu 18 faltas.

Os números, no entanto, ainda não empolgam, principalmente diante do valor investido. O Santos desembolsou cerca de 11 milhões de euros (R$ 65 milhões) por 85% dos direitos econômicos do jogador, pagos ao Benfica. Por isso, espera-se uma performance ainda mais consistente.

Nascido em Coronel Suárez, na Argentina, Rollheiser tem 24 anos e foi revelado nas categorias de base do River Plate. Ganhou sua primeira oportunidade como profissional em 2019. Três anos depois, o meia-atacante se transferiu para o Estudiantes e deslanchou na carreira.

Na equipe de La Plata, a joia argentina assumiu a titularidade e a camisa 10, tornando-se um dos principais jogadores em atividade no país. Mostrando uma grande capacidade técnica, dinamismo, velocidade e boa finalização, Rollheiser viveu o melhor momento da carreira, somando 57 jogos, 12 gols e sete assistências.

O jogador foi campeão da Copa Argentina de 2023 e passou a chamar a atenção de clubes da Europa. Em janeiro de 2024, o meia-atacante foi vendido ao Benfica. No clube português, atuou em 27 jogos, com dois gols e uma assistência.

Rollheiser em treino no Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Quem joga no ataque?

Ainda sem técnico, Matheus Bachi vem comandando os treinos do Santos. Mantido como auxiliar mesmo após a demissão de Cleber Xavier, ele será responsável, ao menos neste primeiro momento, por definir a equipe que entrará em campo.

Para os lados do campo, as opções incluem Barreal, Guilherme, Gustavo Caballero e Robinho Jr. No ataque, Deivid Washington e Tiquinho Soares disputam a camisa 9, enquanto Luca Meirelles surge como alternativa.

Caso o treinador interino opte por mudar a formação, Thaciano pode ser escalado pelos lados do campo, atuar como armador ou até ser improvisado como centroavante, função que desempenhou no Bahia.