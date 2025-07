Agenda L!: curtinhas do Santos do dia 05/07/2025

O elenco masculino do Santos segue a preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro, apesar de não saber quando entra em campo diante do Palmeiras por causa da participação do rival no Mundial de Clubes da Fifa.

O destaque deste sábado (05) é o elenco feminino, que pode retornar à elite do Campeonato Brasileiro feminino.

Agenda:

O elenco masculino do Santos treina neste sábado (05) às 9h30 (de Brasília), no CT Rei Pelé.

Sereias da Vila:

As Sereias da Vila têm pela frente o jogo mais importante do ano em busca do retorno à elite do Campeonato Brasileiro feminino.

O duelo será neste sábado (02), às 15h (de Brasília), na Vila Belmiro. Um empate contra o Ação, do Mato Grosso, garante o time na Série A1 do ano que vem.

A entrada será gratuita e o ingresso pode ser retirado nos portões 6 e 16, na Vila Belmiro. O torcedor pode ajudar trazendo um quilo de alimento não perecível, que será entregue para entidades filantrópicas (opcional).

Os portões serão abertos a partir de 13h30 (de Brasília). A torcida santista entrará pelo portão 7 e a da equipe adversária pelo portão 19. Menores de 18 anos só poderão ingressar no estádio acompanhados de pais ou responsáveis. No jogo de ida, o Santos venceu por 1 a 0, em Várzea Grande.

Thaisinha é uma das lideranças do elenco das Sereias da Vila. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Categorias de base:

CAMPEONATO PAULISTA SUB-20 - Santos x Ponte Preta - 15h - Estádio Espanha - Santos (SP)

CAMPEONATO PAULISTA SUB-17 - Santos x União São João - 11h - Estádio Ulrico Mursa - Santos (SP)

CAMPEONATO PAULISTA SUB-15 - Santos x Red Bull Bragantino - 9h - Estádio Ulrico Mursa - Santos (SP)

CAMPEONATO PAULISTA SUB-15 - Santos x São Bernardo - 10h40 - Estádio Espanha - Santos (SP)

CAMPEONATO PAULISTA SUB-13 - Santos x São Bernardo - 9h - Estádio Espanha - Santos (SP)

Memorial das Conquistas:

As visitas do museu do Santos, que fica localizado dentro da Vila Belmiro, seguem durante a semana das 10h às 17h com o tour sendo realizado a cada hora cheia. O ingresso custa R$ 30,00 a inteira.

Próximos jogos profissional masculino:

Santos x Palmeiras - 12/07

Santos x Flamengo - 16/07

Mirassol x Santos - 19/07

Santos x Internacional - 23/07

Sport x Santos - 26/07