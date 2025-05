Santos chega a Maceió com Neymar, mas presença contra o CRB é incerta

O Santos já está em Maceió para enfrentar o CRB nesta quinta-feira (22), às 21h30, no Estádio Rei Pelé, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A principal novidade da delegação alvinegra é a presença de Neymar, recuperado de lesão muscular, e com chances reais de retornar aos gramados 36 dias após o último jogo.

O camisa 10 do Peixe, que sofreu uma lesão no músculo semimembranoso da coxa esquerda em 16 de abril, foi assediado por uma multidão de torcedores na chegada ao hotel da delegação, localizado em frente ao mar. Em meio à confusão, Neymar chegou a ser puxado por um fã e deixou o local com dores na mão após intervenção dos seguranças. Apesar do susto, ele está confirmado no banco de reservas e pode atuar por até 45 minutos, segundo a comissão técnica.

Além de Neymar, o atacante Guilherme também reforça o Santos após se recuperar de contusão no músculo obturador externo da perna direita. Fora de combate desde 1º de maio, o camisa 11 treinou normalmente e deve retornar como titular.

Por outro lado, o técnico Cléber Xavier terá uma série de desfalques para o confronto decisivo. O lateral-direito Aderlan, com dores na coxa direita, foi cortado após sentir o problema no treino final no CT Rei Pelé. Escobar (suspenso), Gil (problemas pessoais), João Schmidt (lesão na coxa), Diego Pituca (tendinite) e Soteldo (lesão no bíceps femoral da coxa esquerda) também estão fora.

Com o empate por 1 a 1 na partida de ida, o Santos precisa vencer para avançar às oitavas de final. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

