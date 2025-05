CRB x Santos: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Campeão da Copa do Brasil em 2010, o Santos já está em Maceió para a disputa do jogo de volta da terceira fase da competição, contra o CRB.

A partida será nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Alagoas. Mais de 12 mil ingressos já foram vendidos.

O duelo marca o retorno do atacante Neymar ao time, após mais de um mês fora de combate. Ele sofreu a segunda lesão na parte posterior da coxa esquerda, desta vez no músculo semimembranoso.

O camisa 10 deve começar o jogo no banco de reservas. Até aqui, ele soma nove partidas e seis participações diretas em gols desde o retorno à Baixada Santista.

No jogo de ida as duas equipes empataram por 1 a 1 , na Vila Belmiro. Quem vencer no tempo normal garante a classificação para a próxima fase. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

A equipe que avançar receberá uma premiação de R$ 3.638.250. Nas oitavas de final, os confrontos serão definidos por sorteio, e todas as equipes participantes poderão se enfrentar.

Como chegam os dois times?

O Santos chega pressionado por uma vitória fora de casa. Até agora, conquistou apenas uma na temporada, contra a Inter de Limeira, ainda na primeira fase do Campeonato Paulista.

Cléber Xavier teve uma baixa de última hora: o lateral-direito Aderlan, que sentiu dores na coxa direita durante o treino. Escobar está fora por suspensão, e Soteldo, com uma lesão no músculo bíceps femoral da coxa esquerda, também é desfalque.

Por outro lado, Guilherme retorna ao time titular. Ele se recuperou de uma lesão no músculo obturador externo da perna direita, sofrida no jogo de ida contra o CRB. Deivid Washington assume a vaga de Tiquinho no ataque santista.

No duelo de ida, o Peixe abriu o placar com o argentino Rollheiser ainda no primeiro tempo. Breno Herculano empatou na segunda etapa. O time de Alagoas só não virou a partida no fim graças a Gabriel Brazão, que defendeu um pênalti.

Breno Herculano é dúvida para enfrentar o Alvinegro Praiano. Ele sentiu um incômodo na coxa durante o duelo do último domingo (18), contra o Criciúma. Lucas Kallyel é o substituto imediato. Por outro lado, o artilheiro Gegê está de volta ao time após cumprir suspensão.

O lateral-direito Hayner não pode atuar contra o Santos por questões contratuais, já que está emprestado ao CRB até o fim do ano. O atacante David da Hora também é desfalque, devido a uma lesão muscular.

Neymar é relacionado pela primeira vez desde a segunda lesão na coxa esquerda; Santos encara o CRB nesta quinta-feira (22), em Alagoas. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Ingressos no Rei Pelé:

O CRB aproveitou o retorno de Neymar ao Peixe para organizar uma grande festa. Antes da partida, DJs comandarão uma batalha de reggae no Trapichão.

As entradas com preços populares, conhecidas como 'Arquibancada Baixa', já estão esgotadas. Os ingressos para esse setor foram comercializados por R$ 120,00 (inteira). Restam apenas entradas nos setores mais caros, como a Arquibancada Curva (R$ 240,00), Cadeira Especial (R$ 700,00) e camarotes (R$ 500,00), além do setor visitante (R$ 240,00).

Retrospecto CRB x Santos:

8 jogos

4 vitórias do Santos

2 vitórias do CRB

2 empates



25/07/1965 – Santos 6 x 0 CRB – Amistoso – Estádio da Pajuçara

01/10/1972 – Santos 3 x 1 CRB – Brasileiro – Rei Pelé

21/01/1981 – Santos 5 x 2 CRB – Brasileiro – Vila Belmiro

14/03/1984 – Santos 0 x 0 CRB – Brasileiro – Rei Pelé

21/03/1984 – Santos 2 x 0 CRB – Brasileiro – Vila Belmiro

22/04/1992 – Santos 0 x 2 CRB – Amistoso – Rei Pelé

28/07/2024 – Santos 1 x 1 CRB – Série B – Rei Pelé

17/11/2024 – Santos 0 x 2 CRB – Série B – Vila Belmiro



*As informações são do site Acervo Santista

Prováveis escalações:

⚽Provável escalação do CRB (Técnico: Eduardo Barroca)

Matheus Albino; Weverton, Henri, Luis Segovia e Matheus Ribeiro; Meritão, Gegê e Danielzinho; Thiaguinho, Douglas Baggio e Breno Herculano (Kallyel)

⚽Provável escalação do Santos (Técnico: Cléber Xavier)

Gabriel Brazão, Leo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Guilherme e Deivid Washington.

Ficha Técnica:

✅ FICHA TÉCNICA

⚽CRB X SANTOS

🏆3ª FASE - VOLTA - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quinta-feira, 22 de maio, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Rei Pelé (Maceió, em Alagoas)

📺 Onde assistir: Amazon Prime

🗣️ Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto (MG)