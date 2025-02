Santos inicia preparação para o duelo contra o Noroeste

O Santos se reapresentou após a vitória por 3 a 1 contra o Água Santa pela décima rodada do Campeonato Paulista. O Peixe assumiu a liderança do Grupo B, ultrapassando o Guarani, a Portuguesa e o Bragantino na tabela.

O elenco treinou no CT Rei Pelé no período da tarde e apenas o time reserva fez atividades no gramado. Primeiro, com uma atividade física. Na sequência, finalizações e cruzamentos. Os jogadores também tiveram um coletivo em campo reduzido.

Os atletas que jogaram mais de 45 minutos não foram para o campo e trabalharam na academia. Zé Ivaldo, que foi substituído no duelo contra o Água Santa por causa do forte calor na Baixada Santista, treinou normalmente.

Recém-contratado pelo Peixe, Gabriel Veron treinou normalmente e pode ser relacionado pela primeira vez. O atacante foi apresentado ao clube na semana passada. Ele precisou passar por um período com a fisioterapia para tratar de um desiquilíbrio muscular.

Santos inicia a preparação para o duelo contra o Noroeste pelo Paulistão (Foto: Juliana Yamaoka/Lance!)

O argentino Benjamín Rollheiser foi apresentado nesta segunda-feira (17) e já treina normalmente, mas não foi inscrito no Paulistão.

Santos finaliza na terça (18) preparação para enfrentar o Noroeste

Álvaro Barreal, Bernardo e Willian Bigode estão em transição física e podem ser relacionados no duelo deste domingo (23), contra a Inter de Limeira. Aderlan está em um estágio menos avançado de recuperação e faz atividade com a fisioterapia. Bigode está recuperado de uma lesão muscular na região posterior da coxa direita, mas ainda não estreou nesta temporada.

Na terça-feira (18), a equipe finaliza a preparação para o duelo contra o Noroeste no período da tarde. O jogo será na próxima quarta-feira (19), às 19h15, na Vila Belmiro.

