Acerto de novo treinador do Santos divide opiniões: ‘Vamos ver’

O Santos fechou nesta quarta-feira (20) a contratação de Juan Pablo Vojvoda, ex-técnico do Fortaleza, como novo comandante do Peixe. O clube realizou uma reunião virtual com o treinador depois da desistência de contratar Jorge Sampaoli. O acerto viralizou rapidamente nas redes sociais, dividindo opiniões de torcedores.

Em grande maioria, a torcida do Santos se mostrou confiante com a chegada do novo treinador. Contudo, alguns torcedores mostraram uma certa desconfiança com o trabalho do técnico. Rivais do Peixe também reagiram à contratação e duvidaram da possibilidade de o argentino arrumar o time alvinegro. Veja abaixo:

O acerto com Vojvoda

O ex-Fortaleza não foi a primeira opção da diretoria do Peixe. O compatriota, Jorge Sampaoli foi o primeiro alvo dos dirigentes. Porém, uma série exigências do argentino impossibilitaram que a do Peixe fosse para frente.

O clube chegou a ceder em alguns pontos, acertando bases salariais, multa rescisória e até a contratação de reforços .As conversas com Juan Pablo Vojvoda avançaram após o Santos considerar que Sampaoli extrapolou os limites ao pedir o afastamento de mais de dez jogadores do elenco atual.

A lista incluia joias recém-promovidas da base, como Robinho Jr., Souza e Gabriel Bontempo. Além disso, o argentino exigiu um investimento de R$ 60 milhões em reforços.

A carreira do treinador

Contratado pelo Fortaleza em maio de 2021, Juan Pablo Vojvoda permaneceu no comando do clube por cinco temporadas, três delas completas, somando 310 jogos, 145 vitórias, 77 empates e 88 derrotas.

No período, conquistou três vezes o Campeonato Cearense (2021, 2022 e 2023) e duas vezes a Copa do Nordeste (2022 e 2024). O argentino foi demitido após um período de instabilidade do clube na atual temporada, com a equipe na zona de rebaixamento do Brasileirão.

Sob o comando de Vojvoda, o Fortaleza disputou três edições da Copa Libertadores, algo inédito na história do clube, além de uma final da Copa Sul-Americana. Antes de chegar ao Fortaleza, o treinador teve passagens pelo futebol argentino e chileno, onde comandou o Unión La Calera.