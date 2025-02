Imprensa europeia destaca ‘primeiro grande show’ de Neymar no Santos

A atuação de Neymar na vitória do Santos por 3 a 1 sobre o Água Santa, pelo Paulistão, no último domingo (16), chamou atenção da imprensa internacional. O jornal "Marca", da Espanha, colocou na manchete do seu jornal, desta segunda-feira (17), a seguinte frase: "Primeiro grande show".

Na matéria o jornal espanhol comentou os detalhes da partida e enfatizou a evolução que o craque brasileiro teve desde o seu retorno ao Brasil.

- Neymar Jr. liderou o Santos à vitória por 3-1 contra o Água Santa, marcando um gol e concedendo uma assistência(...) Desde que se reintegrou ao Santos em 31 de janeiro, após rescindir seu contrato com o Al-Hilal, Neymar tem demonstrado uma evolução constante. Superou uma grave lesão no joelho e outras complicações musculares -, escreveu o "Marca".

Outro veículo de imprensa que se manifestou foi o "AS", também de Madri. O jornal colocou a seguinte manchete: "Neymar sorri novamente". O jornal espanhol relembrou que Neymar não marcava um gol há 502 dias - o último foi no dia 3 de outubro de 2023.

Neymar em ação pelo Santos (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF (via AP)

