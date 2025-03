Santos finaliza a preparação para o clássico contra o Corinthians

Com Neymar poupado mais uma vez das atividades no gramado, o Santos finalizou neste sábado (08), no CT Rei Pelé, a preparação visando a semifinal do Campeonato Paulista contra o Corinthians.

continua após a publicidade

A partida será neste domingo (09), às 18h30, na Neo Química Arena.

Os jogadores fizeram um trabalho físico e tático. O camisa 10 foi poupado novamente das atividades no campo e faz um trabalho especial de fortalecimento muscular.

No duelo contra o Red Bull Bragantino ele foi substituído com dores na coxa, mas não preocupa e deve começar o jogo como titular.

Provável escalação do Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Soteldo, Guilherme e Tiquinho Soares.

continua após a publicidade

Para o duelo contra o time de Parque São Jorge, o Santos não conta com Aderlan, Souza, Zé Rafael e Hyan, que se recuperam de lesões no Departamento Médico do clube.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O Santos finalizou a preparação para o duelo contra o Corinthians no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Neymar busca a primeira vitória em clássicos na temporada contra o Corinthians. Até aqui, o capitão santista soma sete jogos, três gols e três assitências.

continua após a publicidade

O Peixe acumula quatro jogos de invencibilidade no Campeonato Paulista com vitórias diante do Água Santa (3x1), Noroeste (3x0), Inter de Limeira (0x3) e Red Bull Bragantino (2x0).

Além disso, o Alvinegro sofreu apenas um gol em quatro partidas. Da primeira até a sétima rodada, foram apenas onze gols sofridos.

➡️ Bicampeão Paulista com o Santos, Zé Love relembra final diante do Corinthians

O Santos e o Corinthians se enfrentaram pela nona rodada da primeira fase do Paulistão. O Timão venceu o duelo por 2 a 1 com gols de Yuri Alberto, na Neo Química Arena. Guilherme descontou para o Peixe.