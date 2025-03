Santos suspende a venda de novo uniforme na versão feminina

O Santos anunciou nesta sexta-feira (07) o lançamento do novo uniforme 1 para esta temporada, mas confirmou pelas redes sociais a suspensão da venda do modelo feminino.

Em nota divulgada neste sábado (03), o clube informou que tomou conhecimento de que o modelo da gola, o elemento mais importante do produto, não veio personalizada. Portanto, as vendas foram suspensas e a Umbro, fornecedora oficial de material esportivo do Peixe, vai corrigir o modelo.

O nova camisa é uma homenagem à escadaria com 402 degraus do Monte Serrat, um dos principais pontos turísticos da cidade de Santos.

Thaisinha, das Sereias da Vila, participa da campanha do novo modelo da camisa 1 do Santos. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

O local simboliza o esforço para subir à Série A e celebra retorno para a elite do futebol brasileiro.

O uniforme ainda acompanha um patch personalizado do clube, com a frase “Glorioso Alvinegro Praiano”, além do escudo e grafismos da escadaria ao fundo da imagem.

Confira a nota na íntegra:

O Santos Futebol Clube foi surpreendido com a venda da Camisa Torcedor Feminina OF1 2025 sem a gola personalizada, o elemento mais importante do produto, inspirada nas escadarias do Monte Serrat e que representa o esforço e a subida à Serie A do Campeonato Brasileiro. O Clube salienta que imediatamente comunicou a Umbro e que nunca houve nenhum tipo de aprovação ou confirmação desta Camisa. A venda foi iniciada à revelia do Clube e do Departamento de Marketing e todas as medidas já estão sendo tomadas para que as correções sejam feitas e as pessoas que já adquiriram o produto sejam recompensadas.

Após a notificação do Clube, a produção desta camisa foi imediatamente suspensa e já está sendo ajustada para que a gola seja padronizada assim como os outros modelos.

