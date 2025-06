Neymar ‘debocha’ após fala de Luiz Henrique sobre Seleção Brasileira

De férias durante a pausa para o Mundial de Clubes, Neymar comentou em dom debochado uma fala de Luiz Henrique sobre a sua contribuição na Seleção Brasileira. Vale lembrar que os dois não chegaram a atuar juntos com a Amarelinha.

No domingo (15), Luiz Henrique, ex-Botafogo e Fluminense, atualmente no Zenit, foi perguntado na Cazé TV sobre como ele acha que Neymar pode contribuir para a Seleção Brasileira. O jogador do Santos, pelo visto, não curtiu a resposta e comentou em tom debochado.

— Eu acho que falta um pouco disso dele sabe, marcar, correr, correr para todo mundo - comentou Luiz Henrique

Veja fala de Luiz Henrique sobre Neymar e resposta do jogador do Santos

Luiz Henrique, ex-jogador do Botafogo, fez uma crítica a Neymar, e o craque do Santos respondeu no Instagram: "Ah pronto".



Via: [@informafogo] pic.twitter.com/mb8eI4bD2w — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) June 17, 2025

Neymar realiza amistoso na Vila Belmiro com influenciadores; confira onde assistir

O atacante do Santos, Neymar, vai promover um amistoso nesta terça-feira (17), na Vila Belmiro, com a presença de influenciadores.

O evento estava marcado para ocorrer na terça-feira da semana passada (10), mas teve de ser adiado, já que o jogador do Peixe contraiu a Covid-19. A partida será transmitida a partir das 17h45 pelo Flow Podcast. Clique aqui para assistir ao vivo.

No entanto, ele compareceu à 5ª edição do leilão do Instituto Neymar Jr. e também foi até a concentração da Seleção Brasileira, que enfrentou o Paraguai, neste mesmo dia à noite, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, na Neo Química Arena, em São Paulo.

O evento reunirá personalidades do esporte, da música, do entretenimento e das redes sociais em uma celebração especial. Neymar Jr. estará presente, acompanhando tudo do banco de reservas, mas não participará da partida como jogador.

Sem presença de público, o jogo será realizado com acesso restrito a convidados. Todo o faturamento gerado pela Loovi, patrocinadora do Peixe e do evento, será revertido ao Instituto Projeto Neymar Jr., iniciativa social mantida pelo atleta, que atende crianças, adolescentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade.