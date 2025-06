Neymar realiza amistoso na Vila Belmiro com influenciadores; confira onde assistir

O atacante do Santos, Neymar, vai promover um amistoso nesta terça-feira (17), na Vila Belmiro, com a presença de influenciadores.

O evento estava marcado para ocorrer na terça-feira da semana passada (10), mas teve de ser adiado, já que o jogador do Peixe contraiu a Covid-19.

O duelo será transmitido a partir das 17h45 pelo Flow Podcast. Clique aqui para assistir ao vivo.

No entanto, ele compareceu à 5ª edição do leilão do Instituto Neymar Jr. e também foi até a concentração da Seleção Brasileira, que enfrentou o Paraguai, neste mesmo dia à noite, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, na Neo Química Arena, em São Paulo.

O evento reunirá personalidades do esporte, da música, do entretenimento e das redes sociais em uma celebração especial. Neymar Jr. estará presente, acompanhando tudo do banco de reservas, mas não participará da partida como jogador.

Sem presença de público, o jogo será realizado com acesso restrito a convidados. Todo o faturamento gerado pela Loovi, patrocinadora do Peixe e do evento, será revertido ao Instituto Projeto Neymar Jr., iniciativa social mantida pelo atleta, que atende crianças, adolescentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade.

Influenciadores como MC Livinho, MC Bin e Gui Tank confirmam presença em jogo festivo de Neymar, na Vila Belmiro. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Confira a programação:

16h00 – Início da chegada dos convidados

17h45 – Anúncio da escalação dos times

18h00 – Início da transmissão (Flow Podcast)

18h45 – Aquecimento

19h00 às 20h20 – Jogo Comemorativo

21h00 – Encerramento do evento

Confira a lista de convivados:

- MC Livinho (@mclivinho)

- Renato Cariani (@renato_cariani)

- Pablo Marçal (@pablomarcal1)

- Tirulipa (@tirullipa)

- Marcos Paulo (@eusoumarcospaulo)

- MC Kew (@kewofc)

- Cristian Bell (@cristianbellk)

- Bill Araújo (@bilaraujjo)

- Leo Zagueiro (@leozagueiro)

- Luva de Pedreiro (@luvadepedreiro)

- Alê Oliveira (@aleoliveiracm)

- Gui Tank (@gui.tank)

- Dr. Igor Alves (@igoorcostalves)

- Carlos César (@ccneves19)

- Norton Melo (@nortonmello)

- Seu Elias (@seuelias)

- Tardelli (@tardelli9)

- Gustavo Tubarão (@ogustavotubarao)

- Ney Silva (@neysilva)

- Bruno Avelar (@brunoavelar)

- Diogo Gonçalves (@diogoesuagrana)

- Coringa (@coringa)

- Toguro (@toguro)

- Amaral (amaralzinho5)

- Sikêra Junior (@sikerajr)

- Maumau (@maumauzk)

- MC Bin (@mcbinn)

- Micael Melo (@micaelmmelo)

- Zé Roberto (@zeroberto)

- Pedrinho Moura (@pedrinhomoura)

- Julio Balestrin (@juliobalestrinoficial)