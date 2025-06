Pai de Neymar rebate críticas ao filho: ‘Lesões não são por sair com mulheres’

Em sua primeira passagem pelo Santos, Neymar sofreu pouco com lesões e teve uma trajetória marcada por brilho dentro de campo. No entanto, após sua saída, as contusões se tornaram uma constante em sua carreira, junto com críticas sobre sua vida pessoal. Em entrevista ao jornal L'Équipe, da França, Neymar Pai saiu em defesa do filho, rebateu os questionamentos sobre as lesões recorrentes e falou sobre o impacto que isso gerou nos últimos anos.

Especialmente desde 2014, Neymar sofreu uma série de lesões que marcaram sua carreira. Entre elas estão problemas no tornozelo, no pé e na coluna, além de entorses e fraturas, como a do metatarso e a do tornozelo, que chegou a exigir cirurgia. O atacante também enfrentou diversas lesões musculares, principalmente na coxa e nos adutores, além de uma rotura de ligamentos do tarso e, mais recentemente, uma grave rotura dos ligamentos cruzados do joelho.

— Dentro de campo, nos treinos, ele é irrepreensível. Mas é o Neymar. E vem com o pacote completo [risos] — disse.

— É preciso parar de acreditar que é carnaval toda noite. Dentro de campo, ele é um profissional. Fora dele, a vida é dele. Sai quando está de férias ou quando tem folga. As lesões não aconteceram porque ele saía com mulheres. Acha que ele rompeu o ligamento cruzado porque estava jogando pôquer? — questionou.

No Santos, Neymar sofreu uma lesão no músculo semimembranoso da coxa esquerda, além de um edema na mesma região. Segundo o pai do jogador, ele está recuperado e agora trabalha para readquirir a forma física.

— É impossível para um jogador de elite evitar completamente as lesões. No momento, ele está indo bem, recuperou o equilíbrio mental e a forma física. Falta um pouco de velocidade, mas isso faz parte do plano de recuperação — acrescentou.

Camisa 10 sofreu com lesões desde o retorno ao Santos (Foto: Divulgação)

Neymar fica no Santos?

Neymar Jr vive momentos de incerteza sobre sua permanência no Santos. Com contrato válido até o fim de junho, o atacante está inclinado a estender seu vínculo com seu clube do coração. No entanto, há europeus correndo por fora pela sua contratação. A informação foi divulgada pelo próprio pai e empresário do jogador, Neymar Pai, que falou abertamente sobre o futuro do filho.

O pai do craque antecipou os próximos passos do filho, que está de férias devido à pausa para o Mundial de Clubes. Porém, destacou que, embora haja interesse em seguir no Santos, o atacante tem recebido sondagens e procura de grandes clubes da Europa, incluindo alguns da Champions League.

— Há uma boa chance de ele ficar no Santos. Estou trabalhando para isso. Isso não me impede de ouvir outros clubes. Vejo um mercado interessado. Esta semana, vamos a Miami conversar com os clubes. Temos que ouvi-los e decidir o que vamos fazer. Sim, existem clubes europeus. Alguns estão disputando a Liga dos Campeões. Eles sabem que ele é capaz de fazer uma ótima temporada porque o sinal está verde. Mas o mercado brasileiro também é interessante — disse.