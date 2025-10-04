Caso David Luiz: delegacia de Fortaleza conclui investigações

A Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza concluiu as investigações das denúncias feitas por Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante, conhecida como Karol, com quem viveu relacionamento com o zagueiro David Luiz. A mulher havia denunciado o atleta por ameaça de morte e violência psicológica.

Com o encerramento das investigações pela delegacia, sem indiciamento do jogador devido à falta de provas concretas, a autoridade policial sugeriu ao Ministério Público o arquivamento definitivo do caso.

— A decisão se baseia em elementos técnicos e depoimentos colhidos ao longo de quase dois meses de investigação. Entre eles, o Relatório Técnico nº 260/2025/DIP/DGPC/CE, de 23 de setembro de 2025, do Departamento de Inteligência Policial, afirma que não foram encontradas mensagens com conteúdo ameaçador nas conversas entre o atleta e a suposta vítima — disse a assessoria ao LANCE!.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, ao tratar do assunto, o zagueiro, que atualmente defende o Pafos, do Chipre, reconheceu que trocou mensagens com a mulher durante um período. Contudo, David Luiz negou que teria se encontrado pessoalmente com Karol ou que a teria ameaçado.

Veja abaixo a nota completa:

Delegacia de Fortaleza conclui investigação do caso David Luiz com ausência de indiciamento e sugestão de arquivamento por falta de provas

A Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza concluiu a investigação envolvendo o atleta David Luiz sem indiciá-lo, por ausência de provas materiais mínimas que sustentem as alegações de ameaça. E ainda sugeriu ao Ministério Público o arquivamento do caso.

A decisão se baseia em elementos técnicos e depoimentos colhidos ao longo de quase dois meses de investigação. Entre eles, o Relatório Técnico nº 260/2025/DIP/DGPC/CE, de 23 de setembro de 2025, do Departamento de Inteligência Policial, afirma que não foram encontradas mensagens com conteúdo ameaçador nas conversas entre o atleta e a suposta vítima.

A análise forense utilizou a ferramenta Cellebrite para realizar a extração completa dos dados do celular entregue à polícia e, em suas considerações finais, indica que “Após análise minuciosa desses materiais, não foram identificadas mensagens contendo ameaças, tampouco qualquer indício de comportamento ameaçador por parte de DAVID LUIZ MOREIRA MARINHO."

David Luiz e sua defesa reafirmam seu compromisso com a justiça e com o esclarecimento completo dos fatos.

Relembre o caso

No último dia 23 de agosto, Karol relatou em um Boletim de Ocorrência a polícia, que recebeu ameaças do jogar através de um chat virtual. Mediante as alegações, a Justiça do Ceará a concedeu medida protetiva contra David Luiz. A informação foi anunciada primeiro pelo site "UOL", que teve acesso aos documentos.

No registro, a mulher afirmou que sentiu risco de vida diante das mensagens enviadas pelo jogador. Ela inclusive, chegou a comparar o caso com ao assassinato da modelo Elisa Samudio. O jogador nega as acusações.

— Na hora que eu li a ameaça, eu me senti numa situação que realmente ele faria comigo igual o Bruno fez com Eliza Samudio. Ele deixou claro que podia me fazer sumir. Declaro que me senti extremamente intimidada e em risco real de morte, além de temer pela segurança do meu filho — disse Karol, ao registrar o B.O.