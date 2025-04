Neymar se posiciona sobre saída de Pedro Caixinha do comando do Santos

O atacante do Santos Neymar se despediu do técnico Pedro Caixinha pelas redes sociais nesta segunda-feira (14). O camisa 10 tinha uma boa relação com o treinador, que foi demitido justamente no aniversário de 113 anos do clube.

Nos stories divulgados no Instagram, o capitão santista escreveu que foi um prazer trabalhar com o técnico. Neymar Jr. ainda desejou sucesso e agradeceu pelos serviços prestados.

Neymar agradece parceria com Pedro Caixinha no Santos (Foto: Divulgação/ Neymar Jr.)

Pedro Caixinha no Santos

O técnico Pedro Caixinha ainda não se pronunciou após a demissão do clube. Ele foi contratado em dezembro do ano passado para substituir Fábio Carille no comando do Peixe após o título da Série B.

O português deixa o clube após 17 partidas, acumulando sete vitórias, três empates e sete derrotas. No Campeonato Paulista, chegou até a semifinal com a equipe. Foi eliminado na semifinal pelo Corinthians na Neo Química Arena ao perder por 2 a 1. Depois, venceu um amistoso contra o Coritiba, no Couto Pereira, por 4 a 1. No Brasileirão, acumulou duas derrotas (Vasco e Fluminense) e empatou diante do Bahia no retorno à elite do futebol na Vila Belmiro.

O Santos perdeu para o Fluminense no último domingo (13) por 1 a 0, no Maracanã. O gol foi marcado no fim do segundo tempo. Caixinha deu a entrevista coletiva normalmente e retornou à Baixada Santista com o elenco. O Peixe retorna aos trabalhos nesta segunda-feira à tarde, no CT Rei Pelé. O auxiliar fixo da comissão técnica César Sampaio vai comandar a equipe de forma interina.

O próximo jogo será nesta quarta (16), contra o Atlético-MG, na Vila Belmiro, às 21h30, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

