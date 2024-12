Santos dispensa nove jogadores para a próxima temporada

O Santos segue o planejamento para a próxima temporada. Marcelo Teixeira, presidente do clube, assinou a dispensa de nove atletas que defenderam o alvinegro praiano na campanha do título da Série B disputada neste ano.

Alex Nascimento, Messias, Renan, Jhonattan, Bruno Marques, Pedrinho e Laquintana, Serginho e Alison não seguirão na equipe para a próxima temporada. Ainda neste ano, o Santos pretende anunciar reforços e um novo treinador. A informação foi trazida pelo "Ge.com" e confirmada pelo LANCE!

Importante no final da Série B, Serginho contava com o respaldo da torcida, mas não permanecerá no Santos. Revelado pelo clube, o meia de 34 anos substituiu Giuliano, que estava lesionado, e marcou um gol, além de dar uma assistência nas vitórias contra o Ceará, por 1 a 0, em um confronto direto, e contra o Ituano, por 2 a 0.

Emprestado pelo Maringá até o dia 30 de novembro, o meia retornará a equipe paranaense no final deste ano. O Santos não quis exercer o direito de compra definitiva pelo preço de R$ 1 milhão.

Outro atleta importante na história do clube que não vai seguir para a próxima temporada é o volante Alison. Com mais de 262 jogos pela equipe nesta década, o volante fez uma cirurgia no joelho esquerdo e só atuou em uma partida da Série B.

Serginho não vai ficar para a próxima temporada (Foto: @greghi.i/Santos F.C.)

Planejamento para 2025

Ainda sem treinador após a saída de Fábio Carille, o Santos trabalha para reformular o elenco e contar com um novo comandante na estreia do Campeonato Paulista, marcado para o dia 15 de janeiro, quando o Peixe encara o Mirassol, na Vila Belmiro.

Como publicado pela reportagem do Lance!, o Santos tem Luís Castro como prioridade e busca acertar com o treinador ainda nesta semana para dar início ao planejamento para a próxima temporada. O português, no entanto, ainda não respondeu à sondagem do Peixe, que tem pressa para definir um novo técnico.