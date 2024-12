Santos inicia movimentações no mercado em meio à indefinição do novo técnico

Sem treinador desde a demissão de Fábio Carille, o Santos começa a realizar movimentações discretas nos bastidores visando o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. O goleiro Gabriel Brazão, que assumiu a titularidade após lesão de João Paulo, e o lateral Souza renovaram seus contratos recentemente com o Peixe.

Messias, por sua vez, não deve permanecer no elenco na próxima temporada. Emprestado ao Goiás, o zagueiro estava apalavrado para seguir no clube em 2025, mas o Esmeraldino enfrentará concorrência, como o caso do Coritiba.

Em 2024, o zagueiro disputou 26 partidas, não marcou gols e deu uma assistência. O contrato de Messias com o Santos é válido até dezembro do próximo ano.

A falta de um treinador atrasa a definição do futuro de alguns atletas emprestados, como o venezuelano Soteldo, que jogou no Grêmio, e o meio-campista Lucas Lima, que ajudou o Sport a retornar à elite do futebol brasileiro. A permanência desses e de outros jogadores no clube será definida, em sua maioria, somente após a contratação de um novo comandante.

Busca por um novo treinador

Como publicado pela reportagem do Lance!, o Santos tem Luís Castro como prioridade e busca acertar com o treinador ainda nesta semana para dar início ao planejamento para a próxima temporada. O português, no entanto, ainda não respondeu à sondagem do Peixe, que tem pressa para definir um substituto para Fábio Carille.

Além do Santos, outros clubes demonstraram interesse no técnico português, que está livre no mercado após deixar o Al-Nassr, da Arábia Saudita, em setembro. No Brasil, Castro comandou o Botafogo entre março de 2022 e junho de 2023.