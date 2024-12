Santos anuncia contratação de novo gerente de futebol

O Santos oficializou na tarde desta terça-feira (3) a contratação de Guilherme Sousa como novo gerente de futebol. O profissional chega para colaborar na reformulação do elenco após o retorno à Série A e trabalhará diretamente no CT Rei Pelé.

O profissional, que ocupava a mesma função no Coritiba, rival do Alvinegro na última Série B do Brasileirão, encerrou seu vínculo com o clube paranaense após duas temporadas. O novo gerente possui passagens pelo COB (Comitê Olímpico Brasileiro), Atlético-MG, Coritiba e Confederação Brasileira de Futebol (CBF), com experiência em categorias de base e no futebol profissional.

- Cresci admirando o clube, seus jogadores e sua história. Aqui não só surgiu o Rei do futebol como, sem dúvida, é o maior celeiro de craques do mundo. Certamente, terão o meu melhor para honrar essa camisa, contribuindo para que o Peixe volte a comemorar grandes conquistas - afirmou.

Agora, no Santos, ele vai trabalhar em conjunto no departamento de futebol com Paulo Bracks (CEO), Alexandre Gallo (executivo de futebol) e o ex-lateral do clube Léo (coordenador de futebol), além do presidente Marcelo Teixeira.

Veja nota oficial do Santos

Dentro do planejamento para a temporada de 2025 e visando completar as funções do organograma do Departamento de Futebol, o Santos Futebol Clube acertou a contratação de Guilherme Sousa para o cargo de gerente de futebol, que trabalhará diretamente no Centro de Treinamento Rei Pelé.

O novo gerente integrou também o COB (Comitê Olímpico Brasileiro) e tem grande experiência no futebol, com trabalhos realizados no Atlético Mineiro, Coritiba e na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), tanto na base, como futebol profissional.

Guilherme Sousa disse inicialmente que trabalhar no Santos é a realização e um grande sonho: “Cresci admirando o clube, seus jogadores e sua história. Aqui não só surgiu o Rei do futebol como, sem dúvida, é o maior celeiro de craques do mundo. Certamente, terão o meu melhor para honrar essa camisa, contribuindo para que o Peixe volte a comemorar grandes conquistas.