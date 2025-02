Santos anuncia meia-atacante argentino e amplia poder ofensivo

O Santos reforça seu elenco para a temporada de 2025 e anuncia a contratação do meia-atacante Álvaro Barreal, anunciada nesta quarta-feira (6). O jogador, que estava no FC Cincinnati da Major League Soccer (MLS), chega ao clube paulista por empréstimo até o fim de dezembro de 2025, com uma opção de compra ao término do período.

Barreal, de 24 anos, é um talento argentino que iniciou sua carreira no Vélez Sarsfield em 2019, destacando-se por sua habilidade e versatilidade em campo. Após ser contratado pelo FC Cincinnati, passou a última temporada emprestado ao Cruzeiro, onde sua performance no futebol brasileiro foi notável, especialmente por sua velocidade, criatividade e eficácia no ataque.

Oitavo reforço do Santos

A chegada de Barreal ao Santos é o oitavo reforço do clube para a temporada, seguindo as contratações de jogadores como os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o lateral-direito Leo Godoy, o meia-atacante Thaciano, e os atacantes Tiquinho Soares, Neymar Jr e Gabriel Veron. Essas aquisições refletem a ambição do Santos em fortalecer seu elenco para as competições do ano, buscando uma performance destacada tanto no cenário nacional quanto internacional.



Barreal traz ao Santos uma flexibilidade tática valiosa, podendo atuar em diferentes posições no ataque. Sua capacidade de criar oportunidades e finalizar jogadas é vista como um recurso importante para o time, que visa melhorar seu desempenho ofensivo. Com uma rica história e tradição no futebol brasileiro, o Santos continua a buscar talentos que contribuam para o sucesso do clube. A contratação de Barreal, um jovem com experiência no futebol sul-americano e na MLS, representa um passo promissor nessa direção.

