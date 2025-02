Neymar pai diz que Santos será o ‘último ciclo de carreira’ do filho

Neymar pai, pouco antes da reestreia do filho pelo Santos, na noite desta quarta (5), no empate por 1 a 1 com o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, declarou que este pode ser o último ciclo da carreira do craque brasileiro. Em entrevista o site "ge", pouco antes de começar o jogo, o pai do atacante declarou que é o filho é o "último romântico" do futebol.

– É gratificante viver isso não só porque é meu filho, mas é a base de todos nós. Para mim, como entendedor, na minha capacidade de entender de futebol, ele é o último romântico. Pela plasticidade. Quem gosta de futebol, vai aproveitar, quero ver isso de novo. Estamos indo para o último ciclo de carreira do meu filho. Terceiro ciclo de carreira dele. E queremos desfrutar ao máximo – disse Neymar pai.

Neymar em campo

Com 33 anos de idade completados no dia de sua restreia pelo clube que o revelou, Neymar atuou durante 52 minutos de jogo e teve 63 ações com a bola, média de mais de uma por minuto jogado. Por atuar centralizado, Neymar teve como principal função conseguir acionar seus companheiros de ataque, principalmente pelos lados do campo, como fez mais de uma vez com Guilherme, que caiu pelo lado esquerdo. Esse também foi o lado preferencial do estreante da noite.

Distribuiu 29 passes com 86% de assertividade, sendo dois deles passes decisivos, concluiu três dos sete dribles que tentou e, em uma das estatísticas que mais chamaram a atenção, ganhou oito de 15 duelos disputados no segundo tempo.

Recado para Dorival

Agora, por mais que ainda não tenha recuperado sua forma física plena, Neymar demonstra que terá a minutagem necessária para ser observado e dá "ok" à Dorival e sua comissão. O intuito é passar para quem o acompanha de fora de que essa é a nova realidade do Santos e do próprio jogador.

- Acho que a preparação para a Copa do Mundo já começou faz tempo. Desde quando eu me lesionei, o meu foco sempre foi voltar a jogar e a jogar na Seleção Brasileira. Obviamente eles [comissão técnica] vieram para me ver, mas esse trato é igual com todos. Eles vão em todos os clubes e vão ver todos os jogadores. Sei o meu tamanho e sei o que eu me tornei, graças ao que eu fiz dentro de campo. Vou me dedicar ao máximo para estar 100% e voltar a defender a camisa Seleção Brasileira - afirmou.