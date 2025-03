Santos deve instalar novos telões na Vila Belmiro; confira detalhes

O Santos anunciou nesta terça-feira (25) que vai alterar os telões da Vila Belmiro em uma parceria com a Futuro Mídia.

O projeto prevê a construção de dois novos telões. O modelo atual tem 11m de comprimento e o novo terá 35m, sendo um dos maiores do Brasil.

Além disso, o projeto prevê 269 metros de lineares de LEDS, para veiculação de patrocínios. Os dois novos telões ficarão atrás de cada gol do estádio

A partir da eventual demolição da Vila Belmiro, os telões serão aproveitados no CT Rei Pelé e na frente da própria obra da construção da nova arena.

O Santos tem feito projetos de melhoria na infraestrutura do clube e começou as obras no vestiário da Vila Belmiro. Reformas no CT da base e do profissional também estão previstas.

O Peixe entra em campo no próximo domingo (30), contra o Vasco, pela estreia do Campeonato Brasileiro, às 18h30, em São Januário.

Vila Belmiro vai passar pro obras de melhorias na infraestrutura; vestiário já foi remodelado e agora novos telões serão instalados. (Foto: Divulgação/ SantosFC)

Novo patrocinador do Santos:

A Pague Safe é a nova patrocinadora do Santos e vai estampar os meiões do time profissional.

Para o presidente do Santos FC, Marcelo Teixeira, a chegada da Pague Safe reafirma o bom momento do clube:

-Representa também a confiança na marca e no processo de reconstrução. Isso é incontestável, é a primeira vez que a empresa concretiza uma parceria com um time de futebol. Com certeza, o retorno será extremamente positivo- ressaltou o presidente.

O presidente do Santos destacou ainda que a integração da Pague Safe contribuirá também para consolidar o processo de profissionalização do Santos em todos os setores.

- As novas receitas são fundamentais, principalmente no ano de disputa de um campeonato tão importante como o Brasileiro da Série A e Copa do Brasil - concluiu Teixeira.

A empresa atua no seguimento de Gateway de Pagamentos, em todo o mercado brasileiro.