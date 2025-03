Santos divulga programação da semana antes da estreia no Brasileiro; confira

O Santos divulgou a programação dos treinos da última semana de preparação antes do início Campeonato Brasileiro.

O Peixe retorna à elite do futebol brasileiro no próximo domingo (30), às 18h30, contra o Vasco, em São Januário.

O time da Baixada Santista vai treinar durante quatro dias consecutivos pela manhã em preparação para o duelo contra o Cruz-Maltino.

Elenco do Santos participou de um amistoso diante do Coritiba no dia 16 de março, no Couto Pereira, como parte da preparação para o Brasileirão. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

O elenco viaja para o Rio de Janeiro no próximo sábado (29) após a atividade no CT Rei Pelé e retorna para Santos logo depois da partida.

O Alvinegro folgou na última segunda-feira (24) e retornou aos treinos na manhã desta terça-feira (25). No último domingo (23), o time disputou um jogo-treino contra a equipe do sub-20.

A assessoria do Santos não divulgou nenhum detalhe sobre a partida, mas o elenco profissional venceu os garotos da base por 5 a 1 com gols de João Schmidt, Guilherme, Escobar e Thaciano (2x). O jovem Lucca Amaro descontou para os Meninos da Vila.

Neymar não participou da partida, que teve dois tempos de 45 minutos. Ele se recupera de uma lesão na posterior da coxa esquerda e realiza um trabalho de transição física. Mas, o camisa 10 deve ficar à disposição de Pedro Caixinha para o jogo contra o Vasco.

Confira a programação do Santos:

Terça-feira (25) – Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé;

Quarta-feira (26) – Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé;

Quinta-feira (27) – Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé;

Sexta-feira (28) – Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé;

Sábado (29) – Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé - Viagem após o almoço para o RJ

Domingo (30) – Vasco x Santos FC, 18h30, em São Januário – Logo após o jogo, retorno para Santos.