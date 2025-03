Santos renova contrato com meia de 16 anos que treinou com Caixinha

O meia Benicio, destaque da equipe sub-17 do Santos, assinou seu primeiro contrato profissional com o clube, válido até 31 de janeiro de 2028. O atleta, que completou 16 anos no final do ano passado, já treino no elenco profissional de Pedro Caixinha.

No início da temporada, por conta de um surto de virose que afetou a Baixada Santista, o treinador português precisou de "reforços" das categorias de base do Santos para completar as atividades do time profissional. Um dos escolhidos foi Benicio.

Natural de Alto Alegre dos Parecis, Rondônia, o jovem chegou ao Peixe ainda em 2023, quando foi contratado após se destacar no Paulista sub-15 pelo Monte Azul, rapidamente se consolidou no Alvinegro e desde o ano passado já integra a equipe sub-17.

- Estou muito feliz por ter renovado. Assinar meu primeiro contrato profissional significa muito pra mim, estou realizando mais um sonho de criança. Minha família sempre me apoiou, sempre estiveram do meu lado em todos os momentos, sempre faço tudo por eles e ter eles ao meu lado neste momento foi especial. Preciso retribuir tudo aquilo que já fizeram por mim - disse o meia.

Benicio atua como meia e tem versatilidade para jogar tanto centralizado quanto aberto pela esquerda. Sua trajetória no futebol começou na Escolinha de Alto Alegre dos Parecis-RO (EFAA).

Benicio assinou seu primeiro contrato profissional com o Santos (Foto: Divulgação)

Confronto do Santos pelo sub-17

Com três gols e duas assistências em sete jogos nesta temporada, o meia é uma das apostas para o jogo de volta da Copa do Brasil sub-17, contra o Internacional. Na partida de ida, Benicio balançou as redes para o Santos, mas o time foi derrotado por 2 a 1.

- Tivemos uma excelente preparação, estamos tranquilos com a cabeça no lugar, temos mais 90 minutos pela frente para decidirmos nossa classificação - afirma Benicio.

A partida entre Santos e Internacional acontece às 15h desta terça-feira (25), no CT Rei Pelé.