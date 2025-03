Puskas e aplausos rivais: grandes jogos de Neymar com o Santos no Brasileirão

O atacante do Santos Neymar não disputa o Campeonato Brasileiro desde 2012. Depois de 13 anos, o ídolo do Peixe retornou à Baixada Santista para defender o clube no Brasileirão e na Copa do Brasil.

Em 2013, ano da transferência para o Barcelona, da Espanha, jogou apenas na primeira rodada do torneio. Se despediu do Peixe após o empate sem gols contra o Flamengo, no Mané Garrincha.

Neymar foi anunciado pelo Alvinegro no meio da primeira fase do Paulistão. No estadual, entrou em campo em sete oportunidades e teve seis participações diretas em gols, mas viu o Peixe ser eliminado para o Corinthians na semifinal do banco de reservas.

Aos 17 anos, o camisa 10 fez a estreia como profissional do Santos em março de 2009, no duelo contra o Oeste, pelo Paulistão, no Pacaembu. Até aqui foram seis títulos conquistados e 237 jogos com a camisa do time de Pelé.

A reportagem do Lance listou três jogos importantes para a visibilidade do capitão santista na primeira passagem pelo Peixe. Gols marcantes, performance que rendeu prêmio mundial, aplausos da torcida adversária pelo reconhecimento do 'Futebol Arte' fazem parte da relação de Neymar com o futebol brasileiro.

Neymar vai disputar o Campeonato Brasileiro pela quinta vez na carreira. (Foto: Ivan Storti/Lancepress)

Os três jogos mais importantes de Neymar no Brasileirão:

🥅SANTOS 4 X 5 FLAMENGO

📍Vila Belmiro

🗓️ 27 de julho de 2011

Um dos jogos mais importantes da história dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Um duelo interessante de Neymar contra Ronaldinho Gaúcho pela 12ª rodada.

Apesar de o Bruxo ter marcado três vezes, o Menino da Vila saiu como protagonista da partida após um golaço que rendeu o Prêmio Puskas da FIFA de gol mais bonito do mundo na temporada. Com 20 minutos de jogo, o Santos vencia por 3 a 0, mas até o intervalo, o Mengão conseguiu empatar o jogo.

Seus concorrentes eram Lionel Messi, até então no Barcelona, e Rooney, do Manchester United. Na ocasião, o jovem atacante também foi eleito o 10º melhor jogador do mundo.

🥅SANTOS 4 x 0 CRUZEIRO

📍Independência

🗓️ 03 de novembro de 2012

O Santos goleou o Cruzeiro por 4 a 0 pela 34ª rodada do campeonato com hat-trick. Ele foi aplaudido pela torcida adversária após ser substituído na partida. Ele marcou três gols e ainda deu uma assistência para o gol de Felipe Anderson.

Na entevista pós-jogo no gramado, ele afirmou que foi um dia marcante e histórico na carreira.

- Hoje é um dia histórico na minha vida. Dá vontade de chorar. Estou muito emocionado com o que a torcida do Cruzeiro fez comigo. Isso nunca tinha acontrecido na minha carreira. Estou muito emocionado. A sensação é maravilhosa. É com essa alegria que eu gosto de jogar futebol - completou.

🥅SANTOS 4 x 1 ATLÉTICO-PR

📍Pacaembu

🗓️ 29 de outubro de 2011

Na preparação para o Mundial de clubes, Neymar teve uma bela atuação diante do Furacão. Ele marcou os quatro gols do Peixe na partida, que foi realizada no Pacembu em duelo válido pela 32ª rodada da competição. Nesta época, o Santos estava apenas cumprindo tabela longe da zona do rebaixamento.