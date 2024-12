Santos tem dois convocados para disputar o Sul-Americano sub-20 com o Brasil

O elenco do Santos teve dois nomes convocados para Seleção Brasileira sub-20, que irá disputar do Sul-Americano da categoria em janeiro de 2025. O técnico Ramon Menezes anunciou nesta sexta-feira (20) os 23 nomes convocados para a competição.

Os nomes escolhidos pelo treinador foram o lateral JP Chermont e o zagueiro Jair. O grupo disputará a competição a partir do dia 24 de janeiro, quando o Brasil estreia diante da Argentina, às 20h30. Dois dias depois, enfrenta a Bolívia, às 18h. Já no dia 30, encara o Equador, às 20h30 e fecha sua participação na fase de grupos diante da Colômbia, às 18h. Todos os duelos serão realizados no horário de Brasília.

Jair, jogador do Santos, durante partida contra o Sport na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro Série B 2024. (Foto: Abner Dourado/AGIF)

Neste período, a dupla perderá os jogos do alvinegro praiano no Campeonato Paulista. A etsreia santista na competição foi alterada, já que o clube estará nos Estados Unidos para a disputa da Orlando Cup, competição de pré-temporada que acontece na Flórida. O Santos enfrenta o Atlético Nacional, da Colômbia, dia 11 de janeiro, e três dias depois faz amistoso contra o Fortaleza.

Por isso, sua estreia no Paulistão será contra a Ponte Preta no dia 19 de janeiro, pela segunda rodada da fase de grupos. A estreia, que seria diante do Mirassol, foi adiada e ainda não tem data exata para acontecer.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definirá a data de apresentação do elenco sub-20 para o Sul-Americano. Por isso, o Santos pode perder os defensores ainda no período da pré-temporada. O clube ainda não informou o cronograma com os jogadores caso eles precisem deixar o grupo em Orlando.

Aos 18 anos, JP Chermont fez 36 jogos com o time profissional em 2024, marcando dois gols e distribuindo quatro assistências no ano. Jair atuou em 22 jogos pelo Peixe e foi peça importante na campanha que terminou com o acesso à Série A e o título da segunda divisão.

O zagueiro chegou a ser sondado por clubes da Itália e Portugal durante a janela de transferências europeia nesta temporada. Seguiu no Santos, mas ainda tem futuro incerto para este ano.