Santos: em coletiva restrita a amigos, Neymar se emociona e rebate críticas

Após a renovação de contrato com o Santos até o fim de 2025, Neymar concedeu uma entrevista coletiva "inusitada". Em ação surpresa preparada pelo Peixe, neste domingo (29), o camisa 10 respondeu perguntas de amigos e familiares que tiveram um dia de jornalista, e se emocionou com o evento realizado no CT Rei Pelé.

Nas perguntas formuladas por pessoas do seu círculo íntimo, o craque chorou ao comentar o apoio delas na vinda para o Peixe e rebateu críticas pelo comportamento fora de campo. Segundo o jogador, os críticos deveriam focar mais no seu desempenho nas quatro linhas do que na sua vida pessoal.

— É difícil responder algo assim para essas pessoas que não entendem absolutamente nada do que acontece na nossa vida. Não sei. É pedir paciência (risos). E dizer que todo mundo erra, todo mundo é um ser humano cheio de sonhos, vontades, histórias. Você não conhece o que o cara está passando naquele momento — disse Neymar, que completou:

— É difícil assimilar, às vezes, quando as pessoas falam algo errado de mim, da gente, dos meus amigos, do meu pai, da minha família. Você conhece as pessoas e acaba escutando coisas que não são agradáveis, você fica chateado, você fica triste. É óbvio que passei a minha carreira às vezes um pouco triste por causa disso. De pessoas que não me conheciam e não falavam somente do meu futebol, e sim da pessoa que eu era. Eu sei que sou uma pessoa boa. É difícil você confrontar essas pessoas.

Neymar agradece apoio da família em renovação com o Santos

Com um novo vínculo com validade até 31 de dezembro deste ano, Neymar fez questão de agradecer o apoio da família em meio à renovação com o clube que o revelou ao mundo. Logo na primeira pergunta, o craque não conteve as lágrimas.

Após renovar com Santos, Neymar participa de coletiva de imprensa apenas com amigos e familiares (Foto: Raul Baretta/Santos FC)

— Renovar com o Santos, estar em casa para mim sempre foi um motivo de muita felicidade. De voltar depois de anos fora do Brasil, voltar para Santos, para a minha cidade. Estar perto dos meus amigos, das pessoas que eu amo. Vocês são a fortaleza minha. De me incentivar e fazer com que eu possa enfrentar tudo isso que enfrento — declarou o camisa 10 do Santos.

— Fico muito emocionado, muito feliz porque vocês, mais do que ninguém, sabem do que eu passo e já passei. Sabem do amor que eu tenho, que é jogar futebol. E quando eu faço isso dentro de campo, com vocês perto, me sinto mais forte, mais seguro. Para mim é motivo de muita felicidade quando eu piso em campo, olho para a arquibancada e estão vocês lá.

— Eu não gosto de falar nada de futuro. Gosto de viver o presente, o agora, que eu acho que é o mais importante. O presente agora é eu voltar ao meu 100%, eu estar bem, dentro de campo porque sei que ali é onde posso fazer diferença. É o que eu pretendo fazer. Estou me dedicando ao máximo para que eu possa estar em campo ali, trazendo alegria.