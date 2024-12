Sem técnico há um mês, Santos tem atraso no planejamento

Mais de um mês após demitir Fábio Carille, o Santos ainda não definiu um novo treinador. Sem um substituto confirmado, o clube vê incertezas no planejamento para 2025.

O Santos desistiu de Luís Castro, ex-Botafogo e Al-Nassr, depois da demora na resposta do treinador, que preferiu esperar para poder avaliar melhor as opções de mercado.

Um mês após demitir Fábio Carille, Santos segue sem técnico

O foco, então, mudou para Gustavo Quinteros, técnico do Vélez Sarsfield. No entanto, o título do Campeonato Argentino conquistado pelo Vélez no último fim de semana complicou a situação. O presidente do Vélez indicou que negociações para renovar com Quinteros estão em andamento, deixando o futuro do treinador em aberto.

Quinteros acumula títulos importantes no Chile e no Equador, além de passagens pelas seleções equatoriana e boliviana. Sua decisão deve ser tomada após o Trofeo de Campeones, marcado para sábado, 21.

Enquanto isso, o Santos também enfrenta dúvidas sobre jogadores importantes, como Willian Bigode, Giuliano e Laquintana, cujos contratos estão prestes a vencer. O elenco ainda contará com o retorno de 16 atletas emprestados, incluindo Soteldo e Lucas Lima, mas o destino desses jogadores permanece incerto.

Com o Campeonato Paulista começando em 15 de janeiro e um torneio amistoso nos EUA antes disso, a definição do técnico é crucial para organizar o elenco e estabelecer metas para 2025. A torcida aguarda por respostas rápidas da diretoria.