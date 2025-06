O Santos definiu a programação de treinos para os próximos dias e intensificará a preparação com atividades em dois períodos em parte da semana. Os trabalhos seguem no CT Rei Pelé, com foco na retomada do time no Campeonato Brasileiro.

Nesta segunda-feira (30), a equipe realiza treinos pela manhã e à tarde. A rotina será repetida na quarta (2) e na sexta-feira (4), quando o elenco volta a campo em dois turnos. Nos demais dias — terça (1), quinta (3) e sábado (5) —, o grupo trabalhará apenas pela manhã, sempre com apresentação às 8h30 e início das atividades às 9h30.

Após duas semanas de recesso, o elenco se reapresentou na última sexta-feira (27) para a realização de exames médicos. Desde então, Cleber Xavier prepara a equipe para o duelo contra o Flamengo, marcado para o dia 16 de julho, pela 14ª rodada do Brasileirão.

O Santos está na 15ª posição do Brasileirão, com 11 pontos, os mesmos do Internacional, que abre a zona de rebaixamento. A vitória contra o Fortaleza antes da parada para o Mundial de Clubes deu um respiro ao Peixe.

Com Cleber Xavier no comando, o time disputou oito partidas, alcançando duas vitórias, três empates e três derrotas. Nesse período, o Peixe marcou cinco gols e sofreu seis.

Atividade neste domingo (29)

A equipe santista foi a campo pela segunda vez desde a reapresentação após a pausa para o Mundial. Sob o comando de Cleber Xavier, os jogadores fizeram atividades técnicas e físicas, com foco em finalizações, cruzamentos e passes.

João Basso e Neymar (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Veja a programação de treinos do Santos para os próximos dias:

Domingo (29)

Apresentação às 8h30 e treino às 9h30 no CT Rei Pelé;

Segunda-feira (30) - (Dois períodos)

Apresentação às 8h30 e treino às 9h30 no CT Rei Pelé;

Apresentação às 14h30 e treino às 15h no CT Rei Pelé;

Terça-feira (1)

Apresentação às 8h30 e treino às 9h30 no CT Rei Pelé;

Quarta-feira (2) - (Dois períodos)

Apresentação às 8h30 e treino às 9h30 no CT Rei Pelé;

Apresentação às 14h30 e treino às 15h no CT Rei Pelé;

Quinta-feira (3)

Apresentação às 8h30 e treino às 9h30 no CT Rei Pelé;

Sexta-feira (4) - (Dois períodos)

Apresentação às 8h30 e treino às 9h30 no CT Rei Pelé;

Apresentação às 14h30 e treino às 15h no CT Rei Pelé;

Sábado (5)

Apresentação às 8h30 e treino às 9h30 no CT Rei Pelé;