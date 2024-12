Santos acerta renovações em meio à indefinação sobre treinador

Mesmo sem um nome definido para substituir o técnico Fábio Carille, o Santos iniciou movimentações nos bastidores visando o retorno à elite do futebol brasileiro.

Na última terça-feira, o atacante Willian Bigode e o lateral-direito Aderlan tiveram seus contratos renovados pelo clube no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. A dupla, que antes possuía vínculo válido até o fim deste mês, recebeu uma extensão de uma temporada.

Bigode teve seu contrato renovado automaticamente após participar de mais de 60% dos jogos do Santos no ano. Já o vínculo de Aderlan foi ampliado devido a questões físicas, uma vez que o atleta permanece em tratamento com o departamento médico.

O futuro da dupla no elenco do Santos segue incerto. A diretoria do Peixe aguarda a chegada de um novo treinador para tomar decisões sobre eventuais mudanças no elenco, além de movimentações futuras no mercado de transferências.

Antes do início do Campeonato Paulista, o Santos irá disputar o torneio de pré-temporada nos Estados Unidos no início de janeiro, que contará com a participação de Fortaleza e Atlético Nacional, da Colômbia.

Marcelo Teixeira, Presidente do Santos (Fotos: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos terá retorno de emprestados

Ao todo, o Santos terá o retorno de 16 atletas emprestados. Lucas Lima, que auxiliou o Sport a garantir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, e Soteldo, destaque do Grêmio na temporada, são os principais nomes.

Para definir o futuro da dupla e dos demais atletas, assim como para iniciar movimentações na janela, a diretoria do Peixe aguarda a definição do novo treinador. Nomes como Gustavo Quinteros, do Vélez Sarsfield, e Renato Gaúcho foram sondados, mas as negociações não evoluíram.