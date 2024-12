Saída de Jair pode representar metade da arrecadação do Santos com vendas em 2025

O zagueiro Jair, uma das maiores promessas da base do Santos, é o jogador mais valorizado do elenco. O jovem defensor de 19 anos está no radar de clubes europeus, e sua possível venda pode representar 50% da receita projetada com transferências para o próximo ano.

continua após a publicidade

➡️ Santos negocia futuro de Soteldo e avalia mercado para 2025

Na última janela, o Porto, de Portugal, chegou a oferecer 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 92 milhões na cotação da época), mas o Santos recusou a proposta para manter o foco no retorno à elite do futebol brasileiro. Além do interesse do Porto, Jair também esteve na mira de John Textor, que ofereceu 12 milhões de euros (cerca de R$ 75 milhões) para levar o zagueiro ao Botafogo. No entanto, a proposta foi recusada na ocasião.

Agora, o Botafogo apresentou uma nova proposta e ofereceu 9 milhões de euros (cerca de R$ 56 milhões na cotação atual) e ainda incluiu o meio-campista Danilo Barbosa e o atacante Tiquinho Soares na negociação, dois jogadores que o Santos já manifestou a intenção de contratar para a próxima temporada.

continua após a publicidade

Tiquinho Soares pode ser envolvido na compra de Jair pelo Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

— Um jogador como esse poderia fazer parte do Santos, desde que haja entendimentos entre o clube e o estafe do jogador. As questões profissionais já estão bem encaminhadas, mas precisamos avançar na negociação com o clube atual — destacou o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, durante entrevista ao programa “Esporte por Esporte”, da “Santa Cecília TV”.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

A venda do zagueiro pode ser crucial para a saúde financeira do Santos em 2025. O orçamento aprovado pelo Conselho Deliberativo estima uma arrecadação total de R$ 100 milhões com a venda de atletas e premiações em competições, sendo Jair o nome mais forte para atingir essa meta.

continua após a publicidade

A possível saída de Jair pode, portanto, amenizar o cenário econômico do Santos, trazendo alívio aos cofres do clube e fortalecendo o planejamento para a próxima temporada.