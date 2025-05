Santos apura acusação de racismo envolvendo Miguelito no América-MG

O departamento jurídico do Santos entrou em contato com o América-MG para buscar informações sobre o caso envolvendo Miguelito, preso neste domingo (4) no Paraná. O jogador foi acusado de racismo pelo atacante Allano, do Operário, durante partida válida pela Série B do Campeonato Brasileiro. O atleta pertence ao Santos, mas está emprestado ao clube mineiro.

O Lance! apurou que o clube paulista deve avaliar as informações recebidas e aguardar as decisões do Ministério Público antes de tomar qualquer providência. O Santos acompanha o caso de perto para definir suas próximas ações.

O lance aconteceu aos 30 minutos da primeira etapa na partida entre Operário e América-MG, pela Série B. A denúncia de Allano ocorreu após uma disputa de bola, quando os jogadores aguardavam um arremesso lateral.

No momento da acusação, Miguelito se virou em direção a Allano, o atacante do Operário, que, acompanhado de Jacy, também do time paranaense, foi em direção ao jogador do Santos. Em seguida, os atletas se dirigiram ao árbitro para relatar o ocorrido.

Jogadores do Operário-PR denunciam injúria racial do meia do América-MG (Foto: Reprodução/Disney+)

Miguelito foi liberado pela polícia

O boliviano recebeu liberdade provisória e responderá ao processo em liberdade. A investigação sobre o caso de injúria racial segue em andamento e, conforme a legislação brasileira, a pena para esse tipo de crime pode chegar a até cinco anos de reclusão.

Caberá ao Ministério Público avaliar se há elementos suficientes para oferecer denúncia, o que daria início a uma ação penal. Paralelamente, o caso também pode ser analisado na esfera esportiva, com possibilidade de denúncia por parte da Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

A Polícia Civil já entrou em contato com os responsáveis pela transmissão da partida para obter as imagens que possam comprovar o suposto crime. De acordo com a denúncia, o jogador do América-MG teria dirigido a expressão “Preto do c***” ao atleta do Operário.