Jogador vítima de racismo na Série B se pronuncia em nota oficial

O atacante Allano, do Operário-PR, se pronunciou de forma oficial pela primeira vez após ter sido vítima de racismo pelo atleta Miguelito, do América-MG, no duelo entre as equipes pela sexta sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O caso ocorreu em Ponta Grossa, Paraná, e teve como testemunha o volante Jacy, do time mandante.

Miguelito foi preso após os envolvidos no caso serem ouvidos. O atleta permanecerá detido até a realização da audiência de custódia. O inquérito deve ser concluído nos próximos dias. A pena máxima prevista para o crime de injúria racial é de cinco anos de prisão.

Leia a Nota Oficial de Allano

"Pronunciamento Oficial – Allano

Venho, por meio desta nota, me manifestar sobre o episódio lamentável de injúria racial que sofri durante a partida entre Operário e América Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro da Série B.

Infelizmente, mais uma vez, o racismo mostrou sua face cruel dentro de um espaço que deveria ser de celebração, respeito e igualdade. Ser ofendido pela cor da minha pele é algo doloroso, revoltante e, acima de tudo, inaceitável.

Não vou me calar. Não por mim apenas, mas por todos os que já passaram por isso e por aqueles que ainda lutam para que esse tipo de violência acabe de vez. O futebol, como a sociedade, precisa dizer basta ao racismo. Precisamos de justiça, responsabilidade e, sobretudo, empatia.

Agradeço ao Operário pelo apoio, aos meus companheiros de equipe, à minha família e a todos que têm se solidarizado comigo neste momento. A luta contra o racismo é de todos nós, e ela não vai parar enquanto houver injustiça."

Entenda o caso

O lance aconteceu aos 30 minutos da primeira etapa e a partida ficou paralisada por 15 minutos. Após tomar conhecimento da situação, o árbitro Alisson Sidnei Furtado acionou o protocolo antirracista da Fifa e da CBF, cruzando os braços na altura do peito em formato de “X”. A denúncia racial deve constar na súmula da partida.

Durante a paralisação, o árbitro ficou aguardando uma possível verificação das imagens e uma nova confusão foi formada, desta vez envolvendo os jogadores do América e torcedores do Operário. Um homem precisou ser retirado das arquibancadas, acompanhado por policiais militares.

A denúncia de Allano ocorreu após uma disputa de bola, quando os jogadores aguardavam um arremesso lateral. Neste momento, Miguelito virou em direção ao atacante do Operário, que partiu para cima dele junto com Jacy, também do fantasma. Em seguida, os atletas foram até o árbitro relatar o ocorrido.